Operativo policial en una fiesta desató estampida que dejó 9 muertos

SAO PAULO, BRASIL. - Al menos nueve personas murieron pisoteadas y otras siete resultaron heridas la madrugada de este domingo en una fiesta popular en una favela de Sao Paulo tras un operativo policial, informó la secretaría de seguridad del estado.



La secretaría de seguridad de Sao Paulo afirmó que la policía militar realizaba un operativo en la favela Paraisópolis, zona sur de la ciudad, cuando dos hombres en una moto dispararon contra los efectivos y huyeron en dirección a una fiesta popular "aún efectuando disparos, ocasionando un tumulto entre los frecuentadores del evento".



Según un boletín interno de la policía militar al que la AFP tuvo acceso, había unas cinco mil personas en el "baile funk", como se les llama en Brasil a un tipo de fiesta de calle que ocurre en barrios populares de Rio de Janeiro y Sao Paulo, especialmente, y que aglomeran miles de jóvenes los fines de semana. El funk o funk carioca es un ritmo musical originario de Rio de Janeiro y tiene fuerte influencia del hip hop.



"Nueve personas fueron pisoteadas y llevadas al Hospital de Campo Lindo donde murieron. Otras siete fueron rescatadas con lesiones", dijo la secretaría de seguridad de Sao Paulo que reportó daños a dos patrullas y anunció que la policía militar investigará el caso.



La madre de una joven de 17 años que resultó herida en el "baile funk" negó la versión oficial y afirmó, en declaraciones al portal G1, que se trató de una emboscada policial.

"Los policías cerraron la calle. Hubo una correría y pisotearon a la gente. Gas pimienta, balas de goma y encima estaban agrediendo a la gente. Fue un policía que atacó con una botella de vidrio a mi hija", dijo la mujer no identificada.



"Un policía le dio un botellazo en la cabeza y un porrazo en la espalda. Está lúcida y esperando una tomografía (...) Cuando la vi no la reconocí, tenía el rostro deformado y perdió mucha sangre", dijo la madre citada por G1.



Videos mostrando personas llorando y otras en el suelo circularon en las redes sociales la mañana de este domingo.



El boletín policial al que AFP tuvo acceso informa que al entrar en el "baile funk" los efectivos fueron recibidos a pedradas y reconoce que las patrullas respondieron con "municiones químicas para la dispersión y seguridad de los equipos".



El comisario Emiliano da Silva Neto informó en rueda de prensa que todas las víctimas murieron pisoteadas. "Todos están con graves lesiones de pisoteo, no hay perforaciones o personas impactadas con proyectiles de armas de fuego", dijo.