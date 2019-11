El Real Madrid se pone líder tras ganar al Alavés bajo la lluvia 

MADRID, ESPAÑA.- El Real Madrid derrotó este sábado 2-1 al Alavés (13º) en Vitoria, en la 15ª fecha de la Liga española, sumando tres puntos que le permiten ponerse líder provisional de la clasificación por delante de un FC Barcelona que visitará el domingo al Atlético de Madrid.



De esta forma el conjunto blanco se encarama al liderato con 31 puntos, aunque el Barça (2º, 28 puntos) podría adelantarlo al término del fin de semana.



Pese a que el País Vasco, con cuatro equipos en primera, no suele ser un terreno propicio para las victorias del cuadro madridista, por el momento los pupilos de Zinedine Zidane suman pleno en sus dos visitas al norte, con un 4-0 al Eibar en su última salida.

Los tres goles del choque llegaron en una segunda parte bajo un intenso aguacero en la capital vasca.



En una jugada a balón parado, Sergio Ramos se mostró el más fuerte por arriba y cabeceó al fondo de la red un centro del alemán Toni Kroos (52).

Areola y Bale titulares

Pero el cuadro local, en mitad de la tabla, no se vino abajo y logró un penal por falta del propio Ramos sobre Joselu que transformó Lucas Pérez engañando al arquero galo Alphonse Areola (66), titular en detrimento del belga Thibaut Courtois por tercera vez esta temporada, segunda en Liga.



Junto a Areola, también salió en el once de inicio el galés Gareth Bale, que no era titular con el Real Madrid desde primeros de octubre, aunque no cuajó su mejor partido y fue sustituido en la segunda parte.



Ramos, de 33 años, uno de los mejores del mundo en su puesto, muestra en los últimos tiempos una gran facilidad para lanzarse al ataque, aunque ello le cueste a veces dejar desprotegida la defensa, o cometer errores innecesarios.

Hace una semana, en la recepción a la Real Sociedad en el Bernabéu, el capitán merengue dio un pase atrás envenenado a su arquero que supuso el gol del delantero brasileño Willian José.



Pero en unos minutos frenéticos, el Madrid anotó un gol que puede tener un peso importante al final del campeonato al empujar el lateral Dani Carvajal un balón suelto dentro del área pequeña (69) tras rechace del poste, y que supuso el estreno goleador esta temporada para el internacional español.



El arquero galo campeón del mundo con Francia resultó determinante en los últimos minutos en los que el Alavés apretó el área visitante.



Pero también gozó de una clara ocasión al final el uruguayo Fede Valverde, que había ingresado al terreno de juego minutos antes, al cruzar demasiado su disparo, que pasó cerca del poste.



Sin un juego brillante, el Real Madrid mantiene su buena línea en Liga -4 victorias en los últimos cinco partidos- y en Champions, clasificado tras empatar a dos con el París SG.



Este sábado se disputan otros tres partidos, entre ellos dos derbis, el derbi vasco entre Real Sociedad y Eibar, y el valenciano entre Valencia y Villarreal.



El Sevilla, tercero, recibirá el domingo al colista Leganés.