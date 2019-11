Fonseca: "Por medio de la violencia no llegamos a nada" 

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Fonseca expresó su preocupación por los recientes disturbios y medidas como toques de queda en Colombia a raíz de las protestas masivas que se han realizado en los últimos días en su país, al cual dedicó el Latin Grammy que ganó por su álbum "Agustín".



"Es muy doloroso, yo estuve en Bogotá el día del toque de queda y era muy doloroso ver que hubiéramos llegado a ese extremo", dijo Fonseca en una entrevista reciente con The Associated Press en la Ciudad de México, donde debutará el jueves en el Auditorio Nacional.

Hasta el momento han muerto al menos cuatro personas en las manifestaciones contra el gobierno del presidente Iván Duque.



"Era completamente absurdo, un país como Colombia, que ha vivido lo que ha vivido, que estamos en un proceso de paz... como para que echemos para atrás todo este trabajo siendo un país donde conocemos lo que es realmente vivir en la guerra y en el dolor", agregó.



En la pasada ceremonia de los Latin Grammy en Las Vegas, Fonseca dedicó a Colombia su premio a mejor álbum vocal pop tradicional por "Agustín" y pidió a la población no polarizarse. Más tarde escribió un mensaje en Instagram en el que pidió: "paz, empatía y tolerancia, que baje la temperatura y que suba el diálogo".



"Creo que nuestra mayor enseñanza ha sido que por medio de la violencia no llegamos a nada", dijo Fonseca a AP. "A todos nos preocupa mucho esto que está pasando, pero también tenemos la certeza de que de aquí vamos a salir fortalecidos a seguir construyendo la paz que tanto queremos".

Fonseca, quien suma ahora seis Latin Grammy en su carrera, estuvo nominado a álbum del año por "Agustín" y también a canción del año y mejor canción pop por "Ven", el primero de los 16 temas del álbum. El disco, dedicado a su hijo menor, es ecléctico con ritmos latinos, influencias de la música electrónica y urbana.



"Fue muy emocionante, estaba con mi familia, estaba ahí Agustín", dijo el astro para quien se esforzó en lograr la innovación y mantener los estándares del género pop en su álbum. "En cada una de las cuatro categorías en las que estábamos había mucha gente que admiro mucho. Por eso, desde el principio me pareció un gran reto".



Seis de los temas de "Agustín" fueron lanzados previo al debut del álbum en noviembre de 2018. Las canciones fueron compuestas por Fonseca con la colaboración de Mauricio Rengifo, Andrés Torres, Edgar Barrera, Yadam González, y Julio Reyes Copello.



"Ahí está mi esencia en todo el álbum", dijo Fonseca. "Siempre he ha gustado, y cada vez más, experimentar y fusionar".



Fonseca es padre de otros dos niños: la pequeña Paz de 9 años y Manolo de 5. Agustín, quien nació la misma semana del lanzamiento del álbum, ya cumplió 1 año. Sus hijos son producto de su relación de 15 años con su esposa Juliana Posada. "Ilusión" estaba dedicado a Paz y "Conexión" a Manolo.



Para su concierto en el Auditorio Nacional, Fonseca tendrá como invitados al Colombiano Andrés Cepeda, Gian Marco de Perú y a un mexicano sorpresa. Para Fonseca presentarse en este famoso escenario de la capital mexicana ha sido un sueño por mucho tiempo.



"Es algo a lo que le tengo muchas ganas y sobre todo mucha gratitud", dijo Fonseca en una conferencia de prensa previa. "Es algo tan importante en mi carrera y a nivel personal que vienen mis hijos, viene Agustín, viene familia de Colombia, primos, tíos, amigos de distintas partes que cuando supieron que veníamos al Auditorio Nacional, me escribieron y me dijeron '¡allá vamos!'".