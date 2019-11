Cantante Alex Campos sale del hospital: "Solo podía cantarle a Dios"

BOGOTÁ, COLOMBIA.- El cantante cristiano Alex Campos notificó a sus seguidores que ya fue dado de alta del hospital donde estuvo interno debido a una arritmia cardíaca que desmejoró su salud durante varios días.



El intérprete contó, entre lágrimas, que había recibido la noticia de que iba a ser intervenido quirúrgicamente por un problema en el corazón, inesperado anuncio que le causó mucha angustia.



"Tengo que contarles algo que acaba de pasar, muy especial. Recibí una llamada donde me dijeron que me tenían que operar el corazón y obviamente te asustas cuando escuchas eso, lo único que pude hacer fue salir a mi cuarto, tomar la guitarra y adorar a Dios y darle gracias por eso", confesó el artista colombiano a sus seguidores de Instagram.

Seguidamente, y con un nudo en la garganta, reveló: "Pasó media hora, una hora, donde no podía más que solo cantarle a Dios y cuando estaba cantando entraron tres doctores al cuarto y los tres dijeron que no tenían que operarme, que yo me iba a recuperar sin necesidad de una operación".



De inmediato, los galenos le informaron que podía salir del hospital tras pasar cinco días interno. Al cantante le practicaron varios exámenes para determinar cuál era su situación.



"Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno", exclamó el cantante al finalizar el video en redes sociales.

El escritor de "Al taller del maestro" escribió en sus redes sociales que estaba enfrentando una batalla y que la iba a pelear con la ayuda de el Señor, por lo que se especuló que estaba luchando contra el cáncer.



Sin embargo, aclaró la situación y dijo sentirse agradecido por las batallas que Dios le pone en su vida.