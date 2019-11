Arturo Vidal piensa dejar el Barcelona si no se siente importante

BARCELONA, ESPAÑA.- El centrocampista internacional chileno del Barcelona Arturo Vidal aseguró que contempla posibilidad de marcharse "en diciembre o a final de temporada", si siente que no es importante, en una entrevista con la televisión regional catalana TV3 emitida este viernes.



"Me gustaría estar aquí siempre. Pero debo ser objetivo y vivir el día a día", afirmó Vidal.



"Si en diciembre o cuando termine la temporada, no siento que soy importante acá, tendré que tomar una decisión y buscar otro horizonte para ser importante", aseguró el centrocampista chileno.



"Cuando se abren los mercados uno piensa y si no está bien y si uno no se siente importante, ahí uno toma la decisión", dijo el ex de Juventus y Bayern de Múnich.



"Siempre hay ofertas, pero estoy concentrado en lo que es Barcelona, en trabajar, en ayudar al equipo en lo que más se pueda", matizó Arturo Vidal, que llegó al Barça en el verano (boreal) de 2018.

El centrocampista azulgrana aseguró que "en lo personal estoy feliz en una linda ciudad, en un lindo equipo, en un lindo camarín, con compañeros muy buenos", pero en la deportivo es distinto.



"Van pasando los partidos, uno trata de estar bien, de estar preparado para cuando a uno le toca, pero siempre a un jugador le gusta ser protagonista, jugar todos los partidos y no he tenido la oportunidad", explicó.



Arturo Vidal ha jugado 13 partidos en lo que va de temporada, pero sólo dos de ellos completos, saliendo desde el banquillo en el resto o siendo sustituido antes del final.



"Cada vez que me ha tocado he tratado de dar el máximo, he hecho más goles que el año pasado", afirmó el centrocampista, que lleva cuatro tantos, uno más que en toda la temporada pasada.



"Cuando veo que no juego todos los partidos, me da tristeza, pero sigo luchando, me sigo esforzando cada día más para que la situación cambie", dijo.



El jugador chileno se mostró, en cambio, contento con el apoyo que recibe siempre de la afición azulgrana.



"Es muy difícil llegar al mejor equipo del mundo y ganarse el cariño, el respeto de la gente, y creo que en este año y medio lo he hecho, me lo ha hecho sentir la gente cada vez que entro" al campo, aseguró.