AMLO advierte a EEUU que no permitirá extranjeros armados en su territorio

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió este viernes a Estados Unidos que México no permitirá que extranjeros armados actúen en su territorio, luego de que su par estadounidense, Donald Trump, dijera que designará como "terroristas" a los narcotraficantes.



El presidente mexicano, quien había rechazado abundar sobre este tema con el argumento de que Estados Unidos celebraba el Día de Acción de Gracias, se refirió de manera amplia a este anuncio de Trump de designar a los cárteles de las drogas como grupos terroristas, que en México ha sido interpretado como una intención velada de participar en su combate con personal armado estadounidense.



"No vamos a permitir que personas armadas actúen en nuestro territorio, extranjeros armados no pueden intervenir en nuestro territorio (...). Eso no lo vamos a permitir", dijo López Obrador al subrayar sin embargo que Trump siempre se ha mostrado "respetuoso" hacia su gobierno.



Pero López Obrador consideró poco probable que Estados Unidos, para combatir al narcotráfico o al terrorismo, llegara a intervenir armado en territorio mexicano porque, aseguró, existe entre ambos gobernantes una gran "cooperación".



"En el caso remoto de que se tomara una decisión que consideramos afecte nuestra soberanía, pues entonces actuaremos en el marco de las leyes internacionales. Pero lo veo improbable", añadió el presidente.



Trump dijo esta semana en una entrevista radial que su país catalogará a los carteles como "grupos terroristas" pero no detalló cuándo ocurriría ni las medidas concretas que ello implicaría.



Su anuncio vino después de que a principios de noviembre tres mujeres y seis niños de familias mormonas de origen estadounidense fueran asesinados a balazos en un camino rural del estado de Sonora.



Según autoridades, se habría tratado de un ataque de pistoleros del narcotráfico resultado de una "confusión".



Pero familiares de las víctimas rechazan esta versión y han pedido a la Casa Blanca que se implique en su combate.



López Obrador dijo estar convencido de que le demostrarán a Estados Unidos que México hará justicia en este caso, mientras que el canciller Marcelo Ebrard anunció que la próxima semana estará en la capital mexicana el procurador estadounidense William Barr para hablar sobre este caso.