Alex Campos revela la enfermedad que lo mantiene hospitalizado

BOGOTÁ, COLOMBIA.-Desde la cama de un hospital en Colombia y con guitarra en mano, el cantante cristiano Alex Campos reveló que padece un arritmia en el corazón, enfermedad que podría llevarlo al quirófano.

Días atrás, el compositor reveló a través sus redes sociales que padecía una enfermedad, sin embargo, en esa publicación no indicó cuál, fue hasta este jueves que por medio de un video en Facebook brindó más detalles.

"Aca estamos en el hospital" comenzó diciendo el cantante vestido con una camisa blanca y un buzo azul. "Quiero das gracias a Dios por la oportunidad de vivir. A veces queremos vivir la vida de diferentes formas, pero la vida transita por diferentes momentos, y uno es esos momentos es la enfemedad", detalló.

"Muchos allí (en la enfermedad) desfallecemos o fortalecemos nuestra fe. En este momento al ser una persona que siempre ha cantado de fe, me he aferrado a creer en lo que Dios está haciendo", continuó diciendo en el material audiovisual de más de 5 minutos.



El intérprete de "Al taller del maestro" reveló que comenzó a sentirse mal desde el domingo en la noche, pero que había tenido algunos síntomas desde una gira en Los Ángeles, México y Guatemala.

"Tenía dificultada para respirar. Al tener la dificultad para respirar pensé que sería por el cambio de altura. Pero al llegar a Colombia me di cuenta que mi corazón estaba latiendo de una forma diferente, que se estaba acelerando. Sentí el golpe en el corazón muy fuerte en el pecho", detalló.

Campos detalló que el pasado "domingo en la noche me sentí muy mal y salimos de urgencias al hospital y al llegar aquí me dejaron hospitalizado".



"Me encontraron una arritmia en el corazón. Me han hecho muchos exámenes toda la semana buscando el porqué de la arritmia", dijo con mucha fe.



También detalló que "Todos los examenes han salido bien, solo tenemos que ver si hay que hacer una intervención para cauterizar lo que está produciendo la arritmia", manifestó enviando así un mensaje tranquilizador a sus seguidores.

Alex Campos habló de lo dificil que ha sido estar hospitalizado y además reveló que "cuando me dieron la noticia (de su hospitalización) me puse a llorar". Sin embargo, detalló que algo ha aprendido de esta experiencia, y es que sus "mejores momentos para adorar son estos".

Por último, el colombiano reveló que durante el tiempo que ha estado hospitalizado ha escrito algunas canciones, además agradeció a sus fans los mensajes de apoyo y cadenas de oración.