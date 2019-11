Emma Coronel revela cómo la conquistó "El Chapo" Guzmán

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Emma Coronel, esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán, contó a Telemundo detalles íntimos de su enamoramiento con el narcotraficante mexicano que fue condenado a cadena perpetua.

La guapa exreina de belleza dijo que se vieron por primera vez en una fiesta, en esa época ella tenía 17 años de edad y "El Chapo" 50.

“Estaba bailando con otra muchacha y yo con el que era mi novio y nos encontramos justo en el medio de la pista y bien coqueto me sonrió y más tarde me dijo una persona: ‘que dice el señor que, si quieres bailar con él’ y yo, ah ok, por supuesto”, expresó la elegante mujer.

Además, agregó que "El Chapo" no la conquistó con obsequios costosos. "Yo digo que lo que me conquistó más bien de él fue su plática, su forma de tratarme. Él se gana a las personas por su forma de ser, de actuar”, detalló.

A partir de esa coincidencia en una fiesta Emma y "El Chapo" no dejaron de verse. Fue tanto el amor que terminaron procreando a dos hijas gemelas.

En julio pasado el narcotraficante mexicano fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos y una de las medidas que se le impusieron fue el aislamiento de Coronel.



