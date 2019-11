Equipos de Costa Rica, los verdugos de Motagua en torneos internacionales

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una vez más Motagua no pudo ante un equipo de Costa Rica. Los Azules empataron 0 a 0 ante Saprissa la noche de este miércoles y dejaron escapar nuevamente un título internacional consecutivamente.



Motagua lo tenía todo: fue local en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, el público lo empujó en la grada, pero otra vez los Azules quedaron a deber internacional, a pesar de que gozan de mejor momento en su historia en la Liga Nacional hondureña.



En 2018 perdieron la Liga Concacaf ante el Herediano tico, pese a ganar el juego 2 a 1, pero en el global cayeron 3 a 2 por el 2 a 0 de la ida.

Vea: Motagua pierde otra copa internacional ante un equipo de Costa Rica



Y ahora, el club comandado por Diego Vazquez no pudo ante otro tico: Saprissa. En el choque de la ida perdieron por la mínima diferencia, y esta noche igualaron en un partido que los locales simplemente no tuvieron claridad en ofensiva.



Motagua lo intentó, pero sencillamente nada le salió. Su mejor jugador fue el portero Jonathan Rougier, a quien le deben un galardón por no haber recibido un tanto en el primer tiempo, en el que fueron sometidos por los Morados, que sin ser precisos o contudentes compeonizaron en su primera participación en Liga Concacaf.

Le puede interesar: Con memes destrozan a Motagua tras perder final ante Saprissa