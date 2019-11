¿Cuánto pagaron por el rescate del actor Alejandro Sandí?

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Tras la liberación del actor Alejandro Sandí y el turista francés Fréderic Michel varios medios mexicanos comezaron a informar que fueron liberados después de que las familias pagaran el rescate pedido por los malhechores.



La familia de Alejandro Sandí habría pagado 30,000 pesos (unos 1,542 dólares) por su liberación, en lugar de los 150,000 (7,709 dólares) que pedían inicialmente los secuestradores. Es decir, un 20% de la cuantía que el grupo armado solicitó durante la negociación, de acuerdo con el medio mexicano El Milenio.



Por otra parte el periodista Carlos Loret de Mola confirmó que la familia Sandí sí pagó por el rescate, solo que una cantidad "mínima".

"Se pagó un rescate mínimo, menos del 10% de lo pedido por la liberación del mexicano y el francés, me dicen fuentes. La negociación la hizo la Comisión Nacional AntiSecuestros. Su hipótesis es que se trató de un secuestro aleatorio: no iban por ellos, no los estudiaron", escribió en su cuenta de Twitter el comunicador.



Tanto Sandí como el turista de origen francés fueron liberados con vida y no se produjo ninguna detención.



La Fiscalía estatal integró la carpeta de investigación e inteligencia y se encargará de continuar con las pesquisas para dar con los responsables del secuestro.

