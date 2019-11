Mario Roberto Rojas: "Gracias por sumarse a estas denuncias"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Hoy (ayer), donde aparecen las fotos fueron a reparar y poner colchones nuevos”, aclaró Mario Rojas, presidente del Sindicato de los Hospitales Psiquiátricos.



El sindicalista conversó con EL HERALDO sobre la difícil situación que enfrentan en el Hospital de Especialidades Psiquiátrico Santa Rosita, donde incluso “hay una plaga inmensa de ratas que no se puede controlar”. A continuación sus valoraciones:



¿Conocían la situación evidenciada por la Unidad Investigativa de EL HERALDO?



Aprovecho a felicitar a EL HERALDO porque es un trabajo muy profesional, esto lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo, las situaciones que se viven en los hospitales psiquiátricos Santa Rosita y Mario Mendoza y aunque quieran desmentir, nosotros estamos ratificando que estas situaciones se están dando dentro de los hospitales psiquiátricos, esperamos ver acciones para revertir.



Cuando hay una denuncia de este tipo, las autoridades corren a hacer lo que no han hecho por todo el tiempo, tenemos conocimiento que el día de hoy (ayer) están abriendo las puertas a los medios para que tomen fotos donde hoy ya cambiaron seis colchones en una sala.



¿Ustedes como sindicato habían puesto en evidencia ante las autoridades la crisis?



En evidencia no, porque son problemas domésticos, pero sí habíamos denunciado mediante actas de entendimiento en la Secretaría de Salud, es más, en este momento hay una plaga de ratas dentro de la institución que se está comiendo los pacientes y lo hemos venido denunciando, a raíz de la investigación vale la pena hablar, hemos hecho denuncias puntuales, si usted hace una encuesta a los empleados en incógnita, los empleados hablarán mucho, no lo hacen porque tienen miedo a la represalia, pero nosotros sí porque estamos sustentados, no estamos trabajando en el ambiente que deberíamos trabajar.



¿Por qué no hay voluntad para realizar los cambios?



La denuncia nuestra ha sido puntual, para ellos todo está bien, si usted se pregunta a quién le puede creer la señora ministra (Alba Consuelo Flores), le diría que al director, pero las denuncias nuestras están sustentadas y ahora con su trabajo son confirmadas. Hay que ser sincero, en nuestra fachada estamos bien, edificios bien pintados, un portón muy bonito, edificios bien ubicados, pero si nos vamos a las salas encontramos el problema. Nuestro paciente es destructivo, hay que ser claro, quiebran las cosas, pero debe existir un equilibrio, hace falta mucho, la gestión del director cambió la fachada, pero en el interior seguimos igual.



¿Qué sucede con los pacientes judiciales?



Esta gente cobra extorsión, consumen drogas, intentan violar a los pacientes mentales que tienen años de estar ahí, amenazan al personal, estamos convertidos en cárceles, incluso un compañero fue herido con una puñalada en un costado por un paciente judicializado, hay caso que un paciente de estos asesinó a otro estando sujetado y tantas cosas.



Al Mario Mendoza llegaron hombres a rescatar a un paciente judicializado, son problemas graves, los jueces no prevén esto, gracias a una denuncia del sindicato se creó una mesa de trabajo para evaluar qué se puede hacer con estas personas.



¿No se les puede negar la entrada a estos pacientes?



Algunos médicos han hecho evaluaciones a pacientes que llegan remitidos del juzgado y han dicho que no ameritan internamiento y lo que hacen es llevarse detenido al médico, la señora ministra ha tenido la voluntad de atendernos, ha puesto su granito de arena, pero no se puede hacer nada en esta justicia donde el dictamen de un juez prevalece sobre

el médico.



¿Hay incumplimiento de pago a los empleados?



Tenemos 14 compañeros que siguen esperando por cinco años el pago por cumplir 30 años de laborar, era un incremento del 25% a su salario y no se ha hecho efectivo, faltan nivelaciones a compañeros del Mario Mendoza, hay un problema sin fin de horas extras, vamos casi por diciembre y no las pagan desde agosto, quiero rescatar la voluntad de la ministra que nos ha pedido tiempo para resolver los problemas, pero los mandos intermedios no nos apoyan, imagínese que crean un POA y no incluyen los pagos.



¿Falta personal?



La OPS y la OMS tienen establecido que por cada cinco pacientes debe haber un auxiliar de enfermería, pero en la sala de mujeres y varones sobrepasan los 60 pacientes para dos enfermeras auxiliares por turno, por hacer un favor político privatizaron la vigilancia del hospital y se ha visto el cambio, ellos no conocen a nuestros pacientes, pero fue un favor y por eso no les importa cómo entra la droga o el alcohol, pasan libremente, falta personal en cocina y seguridad interna, las personas se jubilan y cancelan las plazas.



¿A dónde se va el presupuesto?



Se sigue manejando el mismo presupuesto por 10 a 15 años sin aumento, pero mire la Secretaría de Seguridad comprando buques, hace cinco años nuestros pacientes tenían alimentación adecuada, pero hoy (ayer) se desayuno, almorzó y va a cenar puro arroz y frijoles, porque no alcanza, ellos toman

medicamentos fuertes.



¿En cuestiones de aseo, vestimenta, medicinas y accesos existen falencias?



En verano escasea el uniforme porque subsistimos de una represa que está en lo alto de la montaña, pero si no rebosa no hay agua, el paciente se defeca en su uniforme y sin agua no hay opción que botarlo. En medicamentos, estamos abastecidos en un 90%, hicimos un paro de ocho días, los buses se estaban arruinando, costó que nos dieran esos buses, pero la lucha por las calles que están destrozadas es del sindicato sin apoyo.