Rapero T.I. se disculpa por comentar sobre virginidad de su hija

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El rapero T.I. dice que estaba bromeando cuando dijo que acude al ginecólogo anualmente con su hija para asegurarse de que su himen esté "aún intacto".



El artista, que fue criticado este mes cuando los comentarios se hicieron virales, le dijo a Jada Pinkett-Smith en el episodio del lunes de su programa "Red Table Talk" que también se disculpó con su hija.



"Empecé a adornar y exagerar, y creo que mucha gente se lo tomó extremadamente literal", explicó T.I.

Planned Parenthood y otros acribillaron al rapero por decir en el podcast "Ladies Like Us" que realiza "visitas anuales al ginecólogo" con su hija de 18 años.



T.I. dijo que fue al ginecólogo con su hija cuando ésta tenía 15 y 16 años, no 18, y que en ambos casos también estuvo presente la madre de la joven.