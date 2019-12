¿Qué es el recuento de votos que definirá presidente en Uruguay?

MONTEVIDEO, URUGUAY.- La diferencia entre los dos candidatos presidenciales que participaron en el balotaje del domingo en Uruguay es tan ajustada en relación a los votos "observados" o dudosos, que habrá que esperar a que la Corte Electoral realice el tradicional recuento de votos.



El presidente de la Corte Electoral, José Arocena, anticipó en diálogo con la AFP que los resultados de la disputa entre el centroderechista Luis Lacalle Pou (Partido Nacional) y el izquierdista Daniel Martínez (Frente Amplio, oficialismo) no se dirimirían en la noche del domingo sino el recuento, que comienza siempre dos días después de terminada la jornada electoral en Uruguay.



El primer conteo dio 48,71% de los sufragios a Lacalle Pou y 47,51% a Martínez.



Tras un descanso el lunes, los funcionarios de la Corte Electoral iniciarán el martes un escrutinio secundario de las papeletas en cada uno de los 19 departamentos (provincias) en que se divide Uruguay.

La diferencia entre los dos candidatos es de unos 30,000 sufragios, por lo que será determinante el recuento de los llamados votos "observados", que se producen cuando los electores sufragan en circuitos que no les corresponden o no figuran en el padrón, en este caso unas 35,000 papeletas



La ley 13,882 de 1970 establece en su artículo quinto que en estos casos la persona podrá emitir su voto, pero la Corte deberá reinscribirla en el padrón de votantes para que su papeleta sea contabilizada como válida.



El escenario es adverso para Martínez. Escrutado el 100% de las mesas, el candidato de 62 años necesita adjudicarse el 91% de los votos observados, según la consultora Enia, que analiza las estadísticas de la votación.



Además, los delegados de los partidos que asistan a los conteos departamentales podrán pedir al organismo electoral que se considere válido un voto que fue anulado por alguna anomalía, como una papeleta en mal estado, por ejemplo.



En la primera vuelta electoral de octubre, los votos anulados que fueron finalmente contabilizados apenas alcanzaron 1,700, una cifra que no afecta el resultado de la elección, explicó a la AFP Federico Comesaña, director de Enia.

El escrutinio secundario comenzará el martes a las 12H00 GMT y se prolongará como máximo hasta el viernes, explicó Arocena.



Este conteo definitivo determinará oficialmente al ganador de la contienda que asumirá el poder el próximo primero de marzo.



Mientras Lacalle Pou consideró el resultado "irreversible", Martínez señaló que esperará los resultados oficiales.