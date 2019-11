La Academia 2019: Jueces halagan voz de hondureña Angie Flores  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-La hondureña Angie Flores sigue cosechando triunfos en La Academia 2019.



En la gala del domingo, los cuatro jueces se derritieron en halagos para la compatriota que deleitó a todos interpretando el tema musical "Lo busqué".



El juez Horacio Villalobos aseguró que Angie es un diamante. "Me ha impactado, creo que de todos los académicos eres a quien le he visto un mayor cambio, adentro de ti hay una gran artista y me imagino que han ido rascando para encontrar ese diamante, porque tú eres un diamante".

En tanto el juez Alexander Acha fue contundente y reiteró: "creo que tú puedes ganar esta academia".



Por su parte Danna Paola asintió a lo que dijo Horacio: "eres un diamante en bruto". Para finalizar el juez de hierro, Arturo Gavito, también expresó que la hondureña había hecho un gran trabajo.



En el tercer concierto, la hondureña volvió a demostrar que tiene mucho talento para ganar La Academia 2019.

