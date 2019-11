"Estoy enamorado de Mbappé", asegura Zidane

MADRID, ESPAÑA.- El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, volvió a mostrar este lunes su admiración por el joven jugador del PSG Kylian Mbappé afirmando que está "enamorado" de él, la víspera del choque de Liga de Campeones entre los dos equipos en el Santiago Bernabéu.



"Yo estoy ya enamorado de él, primero como persona", afirmó Zidane con una sonrisa, en la rueda de prensa previa al encuentro del martes.



"Lo conozco desde hace mucho tiempo, ya vino aquí para hacer una prueba", añadió el técnico merengue en referencia a cuando Mbappé, siendo adolescente, pasó una prueba con el Real Madrid.



Pero, "es un rival, ya está, no puedo decir más", cortó Zidane, consciente de que el joven jugador francés y el interés por él de otros equipos es un tema sensible en el PSG.



"Mañana viene como rival. Lo que me importa es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a ver al rival y nos vamos a preparar", afirmó.



"Sabemos el jugador que es (Mbappé), la importancia que tiene en su equipo, como muchos de ellos. Tenemos que estar preparado", dijo Zidane, que cree que Mbappé y Neymar jugarán juntos el martes.



Zidane consideró, además, que la dura derrota sufrida en el primer cruce en París 3-0 ha quedado atrás.



"Hemos cambiado, hemos mejorado mucho desde aquel partido, pero (el martes) no va a ser una revancha. Sólo queremos mostrar nuestra calidad, hacer lo que venimos haciendo en liga, nuestra regularidad de los últimos seis partidos, creamos muchas ocasiones y no encajamos mucho", dijo.



"Mañana es un partido para confirmar eso. Sabemos que hay un equipo fuerte delante, y va a ser la ocasión de confirmar esta dinámica", añadió Zidane.



"Vamos a necesitar muchas cosas, corazón, cabeza y, sobre todo fútbol, si estamos bien con el balón, eso es lo importante" frente al PSG, concluyó Zidane.