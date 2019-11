Motagua comienza con pie derecho la pentagonal sometiendo a Marathón en San Pedro Sula

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Un gol de Marco Vega cerca del final del partido (86) le dio el triunfo a Motagua de 2 a 1 ante Marathón la noche de este sábado en el estadio Olímpico de San Pedro Sula por el primer partido de la pentagonal del torneo Apertura 2019-2020 de la Liga Nacional.



El equipo de Héctor Vargas se adelantó en el encuentro a penas a los 56 segundos: un tiro de esquina desde la derecha y golpe de cabeza de Carlos Discua adelantó a los locales.



Sin embargo, a los 28, el argentino Matías Galvaliz igualó el marcador a través de una tiro de libre que terminó en el fondo de la portería defendida por Roberto "Pipo" López.



Con la paridad, ambos conjuntos buscaron el gol. Marathón fue más incisivo, pero no tan contundente para aventajarse en el juego.



El tiempo dilató el partido, que en la mayoría de los minutos fue ida y vuelta, de intensidad, de poder a poder, salvo en algunos tramos que la fricción producto de la rivalidad se impuso.



Pasado los 70 minutos Marathón fue más agresivo, y respuesta de eso fue la expulsión del zaguero motagüense Denil Maldonado, quien le cometió una falta a un delantero verde a los 78 dentro del área. El árbitro Said Martínez decretó penal.



Tres minutos después, el guardameta de Motagua, Jonathan Rougier atajó el disparo ejecutado por el atacante colombiano Yustin Arboleda, quien no se mostró seguro desde antes de cobrar la falta.

Motagua, con uno menos, no fue menos que Marathón, y a los 86 lo confirmó: Marco Vega, quien había ingresado momentos antes, anotó el gol del triunfo Azul en el Olímpico Metropolitano.



Los hombres de Diego Vazquez, con la victoria, ya suman sus primeros tres puntos de la pentagonal y se colocan en el primer lugar a falta del partido Vida-Olimpia que se jugará en el Municipal de La Ceiba.

Motagua comenzó con pie derecho la pentagonal y afianza el sueño de lograr por primera vez en su historia un tricampeonato consecutivamente. Las Águilas enfrentarán el martes al Saprissa de Costa Rica en la final de la Liga Concacaf 2019 en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

Alineaciones

Marathón: Roberto López, Bryan Barrios, Esteban Espíndola, Azmahar Ariano, Kevin Espinoza, Allan Banegas, Kervin Arriaga, Mario Martínez, Carlos Discua, Edwin Solano y Yustin Arboleda.

Técnico: Héctor Vargas.

Suplentes: Luis Ortiz, Carlos Róchez, Frelys López, Mayron Flores, Bryan Johnson, Yerson Gutiérrez y Brayan Martínez.

Motagua: Jonathan Rougier, Félix Crisanto, Marcelo Pereira, Denil Maldonado, Juan Pablo Montes, Omar Elvir, Héctor Castellanos, Emilio Izaguirre, Matías Galvaliz, Roberto Moreira y Marcelo Estigarribia.

Técnico: Diego Vazquez.

Suplentes: 25. Marlon Licona, 6. Reinieri Mayorquín, 8. Walter Martínez, 11. Marco Tulio Vega, 18. Wilmer Crisanto, 34. Kevin López, 35. Cristopher Meléndez.