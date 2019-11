Hora de los partidos de la pentagonal del Apertura 2019

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Este sábado 23 de noviembre se jugará la primera fecha de la pentagonal del torneo Apertura 2019-2020 de la Liga Nacional en San Pedro Sula y La Ceiba, ambas ciudades en el norte del país, después de unos 27 años.



Marathón y Motagua serán los equipos que inaugurarán la segunda ronda de la competencia nacional a las 3:30 de la tarde en el estadio Olímpico Metropolitano sampedrano, mientras que Vida y Olimpia cerrarán la ronda a las 7:00 de la noche en el Municipal ceibeño.



Olimpia, por haber cerrado las vueltas regulares en primer lugar (44 puntos) clasificó a la final del fútbol hondureño, sin embargo, si logra ganar la pentagonal será declaro campeonísimo. En el caso de que no sea así, enfrentará al vencedor de la fase dos en la final.

Los Lobos de la UPNFM, el otro club que está en la ronda de cinco, tendrá participación hasta la segunda fecha, que será hasta el siguiente domingo ante Marathón. Los Universitarios serán locales.

Los partidos

- Marathón vs Motagua | estadio Olímpico de San Pedro Sula | 3:30 de la tarde

- Vida vs Olimpia | estadio Municipal de La Ceiba | 7:00 de la noche

- Lobos de la UPNFM no juegan