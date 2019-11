Revista Tictac: Mailo Núñez: “Desde niño me dedico a ayudar”

Fredy Posadas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Honduras tiene de esos ángeles terrestres que viven tan solo para servir a los demás. Mailo Núñez es un atleta por excelencia y fundador del deporte

paralímpico del país.

¿De dónde es, Mailo?

De aquí de Tegucigalpa. Crecí ahí cerca del parque El Obelisco.

¿Siempre ligado al deporte, desde niño?

Sí, claro, soy uno de los primeros Iron Man de Honduras. Algunos ya se retiraron y otros seguimos compitiendo como guías de personas no videntes, personas parapléjicas.

¿Por qué se metió a esto del deporte?

Yo tenía bastante cerca el parque La Isla, el Estadio Nacional y El Birichiche. Desde niño me dedico a ayudar a la gente de Olimpiadas Especiales y ya

llevo 40 años en esto.

¿Jugó al fútbol?

Sí, en los 80 me llegué a probar al Motagua. Hice prueba con el Curazao. Llevo 20 años en Cybex y de de lunes a viernes a las 7:00 AM

jugamos fútbol.

¿Quién estaba de entrenador en el Motagua?

Carlos Jurado era el DT. Recuerdo compañeros como Monchín Rodríguez, Patrocinio Sierra y Rigoberto Sosa.

¿Por qué no se quedó?

Creo que cometí un error, entré muy fuerte, muy ansioso. No tuve éxito pese a que hice una pretemporada con el club. Además en el Curazao no logré firmar y al final me dediqué a seguir ayudando en el deporte paralímpico.

¿De qué jugaba?

Delantero, y sigo jugando con mis amigos.

El entrenador ha dedicado toda su vida a trabajar con atletas especiales, su mayor satisfacción es ver la sonrisa de sus pacientes. Mailo Núñez es como la luz de esperanza para los no videntes.

¿Qué estudió?

Educación física en la UNAH. Me especialicé en Chile, Brasil, y en Guatemala; estudié ambulación para ayudar a los ciegos. Me hice hidroterapista también.

¿Siempre se cuidó o alguna vez tomó?

Probé nada más, pero no me gustó. Siempre he sido sano. Yo comparto con mis amigos, si ellos beben, yo estoy con una limonada.

¿Por qué ese afán de ayudar a los atletas especiales?

Porque es una experiencia extraordinaria.

Aquí a Cybex traje a 50 niños con parálisis cerebral del Arca de Esperanzas, ¿sabe cómo me pagaban?, con sonrisas. Me gusta ayudar, es algo fantástico cuando veo la sonrisa de un ciego cuando va en su bicicleta sintiendo la adrenalina.

¿Qué recuerda de su infancia y juventud?

Fue la experiencia más grande de mi vida. Ocho meses viví en Güinope y mi papá nos enseñó a levantarnos a las 3:45 de la madrugada. Cuando mis amigos llegaban de las fiestas yo me levantaba a trabajar.

Recorría cinco kilómetros para ir a traer las vacas. Aprendí a montar caballo, ordeñaba vacas. Ahí me hice deportista. Empecé a correr 15 km y me hice maratonista. En el pueblo jugaba al fútbol y me hice triatlonista.

¿No exploró más en ese mundo de la agricultura?

Estudié en la Escuela Agrícola Panamericana, pero no era para mí eso. Me fui para la UNAH y luego estudié en Alemania.

¿Cómo se costeaba esos viajes?

Me gané una beca para ir a estudiar a Japón, fui a hacer los exámenes, mejoré el inglés y estudié allá por seis meses. La mejor escuela de rehabilitación que conocí fue la japonesa. Aprendí diferentes disciplinas deportivas para personas con diferentes discapacidades.

¿Cómo fue la experiencia en Japón?

La mejor de las experiencias porque tienen un programa integral, no solo nos enfocamos en la piscina, también en progresiones metodológicas para educar a niños, rehabilitación para adultos mayores y niños.

¿Cuántos deportes practica usted?

Nado, corro maratones, hago ciclismo, juego fútbol. Además juego baloncesto en silla de ruedas y rugby.

¿Disfruta mucho correr?

Yo me iba corriendo de la capital hasta la cancha de Café El Indio en Amarateca.

¿Qué hace Mailo en su diario vivir?

Estoy en Cybex desde las 5:00 AM tratando a pacientes con lesiones de tobillo, rodilla, espalda baja y alta. He tratado personas que se han curado de fibromialgia. Recuperamos pacientes a base de hidroterapia.

¿Cuál ha sido su aporte en el deporte paralímpico?

Soy el fundador del deporte paralímpico de Honduras. Competimos en todos los deportes con ciegos, atletas con parálisis cerebral y amputados. Me he inspirado para armar los equipos y la selección de fútbol para ciegos. En el país tenemos atletismo en silla de ruedas.

¿Un alumno especial para usted?

Todos... Si puedo mencionar alguno es el atleta Narciso Hernández (QEPD), él nos representó en los Paralímpicos de Atlanta 96 y en Sídney 2000.

¿Honduras competirá en los próximos Paralímpicos?

La idea es que participen dos hondureños en atletismo, una en natación, dos más en powerlifting. Queremos participar no por invitación sino por marca.

¿Qué no sabemos de Mailo Núñez?

Que vendo camas de hospital para terapias, andadores, bastones, sillas de rueda. Que me gusta el baile, bailo con mis pacientes en la piscina, no soy gran bailarín.

¿Cómo conquistó a su esposa siendo ella esgrimista?

Yo trabajaba en la escuela para ciegos, corríamos con ellos en el bulevar Morazán. Mi esposa era guía y su entrenador de esgrima la mandaba a que nos ayudara. Amo a Elvia Reyes porque me ha tolerado a lo largo de estos 25 años que llevamos de casados.