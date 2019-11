Gabriel Soto confiesa que está más enamorado que nunca   

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Gabriel Soto confesó que se encuentra en la mejor etapa de su vida y que jamás se había sentido tan contento y enamorado.



El actor fue entrevistado por un canal mexicano donde aseguró que el cariño que una vez tuvo por la madre de sus hijas, Geraldine Bazán ya pasó a un segundo plano.



"Todo lo que se dijo se tenía que decir. Lo único que puedo decir es que estoy feliz, estoy en una relación donde jamás en mi vida me había sentido tan contento y tan enamorado y que evidentemente mis hijas son y serán lo más importante para mí”, aseveró el mexicano, refiriéndose a la reciente polémica.



Esta semana Gabriel compartió unas fotografías en las que aparece Irina jugando con sus hijas, hecho que molestó a Geraldine.

Bazán asegura que Soto obligó a sus hijas

La polémica surge luego que Bazán asegurara que Soto viola los derechos de sus hijas al "obligarlas a saludar a su actual pareja", algo que según la mexicana les ha provocado "llanto, confusión e inseguridad" a las pequeñas Elisa Marie y Alexa Miranda.



Al ser cuestionada por las imágenes difundidas en Instagram, dijo: "Hoy me enteré porque vi unas fotos, pero si lo hacen es a escondidas".



Agregó que "la verdad es que es sin mi autorización, entonces, pues, no puedo contar más porque yo me enteré también junto con ustedes".

