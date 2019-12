Diputada de Libre denuncia intento de agresión sexual en Congreso Móvil   

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La diputada suplente por Cortés del partido Libertad y Refundación (Libre), Fabia Orellana, denunció un intento de agresión sexual en su contra de parte de su compañero de bancada Carlos Alberto Ferrufino.



El hecho se registró durante el Congreso Móvil que tuvo lugar en Choluteca. En declaraciones para el programa "En la Mira" del periodista Carlos Martínez, la congresista relató que la noche del miércoles anterior salió con otras compañeras a cenar y a cantar en un karaoke.



"Al regreso estaba el compañero (Alberto Ferrufino) en el lobby del hotel, yo miré que venía caminando, medio sentí que venía detrás de mí; cuando abrí la puerta él se metió de un solo a la habitación y se me acuesta en la cama", declaró.

Orellana agregó que "yo le dije salíte de mi habitación y él me dijo aquí me voy a quedar con vos. Estuvo un rato queriéndome convencer de que se iba a quedar durmiendo conmigo".



La ofendida mencionó que le pidió varias veces a Ferrufino que es diputado suplente de Libre por Valle que abandonara la habitación y aseguró que este andaba ingerido de bebidas alcohólicas.

"Al ver que no se quería salir de la habitación lo amenacé con que iba a llamar a la seguridad del hotel", contó la denunciante.

