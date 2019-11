Real Madrid: Zidane considera que Bale puede "volver a ser decisivo"

MADRID, ESPAÑA.- El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, defendió este viernes al galés Gareth Bale en plena tormenta asegurando que "puede volver a ser decisivo".



"Puede volver a ser decisivo, es un jugador importante, siempre lo ha demostrado", afirmó Zidane, en la rueda de prensa previa al partido de Liga del sábado contra la Real Sociedad.



"Si él está bien es un jugador muy importante, lo ha demostrado y lo seguirá demostrando", consideró Zidane.



"Cuando está lesionado, cada uno es diferente, pero cuando uno está bien, y ahora está bien, voy a contar con él", aseguró el técnico merengue, preguntado por el extremo galés, tras su polémica celebración con Gales esta semana.

Bale festejó el pase de su selección a la Eurocopa de 2020 tras ganar a Hungría posando con su equipo con una bandera en la que se podía leer "Gales. Golf. Real Madrid. En ese orden", lo que ha sido interpretado como una falta de respeto hacia el equipo blanco en Madrid.



"Considero que hacemos mucho ruido por Gareth y al final, lo importante es concentrarnos en el fútbol", afirmó Zidane, satisfecho de recuperar a un jugador que estaba lesionado.



"El jugador se ha ido con la selección, ha podido jugar, ahora lo recuperamos y estamos encantados de que esté con nosotros", añadió 'Zizou', antes de afirmar que "ha dado mucho al club y sólo voy a mirar lo deportivo y no a lo que se dice fuera, no me interesa".



Preguntado si no considera una falta de respeto lo ocurrido en la celebración, Zidane afirmó que "no voy a entrar en eso, no es mi competencia. Lo que puedo decir es que Gareth es mi jugador y es lo que me interesa".

Zidane tampoco se pronunció sobre una eventual salida de Bale en la próxima ventaja de fichajes.



"Lo que puedo decir es que él está bien, está de vuelta con nosotros, se ha ido con su selección, ahora está disponible, está con nosotros, es lo que miro, si un día tiene que salir, saldrá... Hoy está con nosotros y me alegro por el equipo", concluyó.