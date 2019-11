Bautizo de Mourinho con el Tottenham ante el West Ham de Pellegrini

LONDRES, INGLATERRA.- El portugués José Mourinho, nuevo entrenador del Tottenham, tendrá este fin de semana su bautizo con el club de Londres en la decimotercera jornada de Premier League, el sábado en un duelo con el West Ham del chileno Manuel Pellegrini, al que sustituyó en el Real Madrid en 2010.



Este derbi de Londres tendrá el aditivo de dos entrenadores que no parecen tenerse mucha estima, después de varios enfrentamientos dialécticos entre ambos, primero en España, cuando el portugués estaba en el Real Madrid y el chileno en el Málaga, y luego en los duelos entre Chelsea y Manchester City.



Aunque la principal preocupación de Mourinho, nombrado tras la destitución del argentino Mauricio Pochettino esta semana, será empezar a sacar al Tottenham de una preocupante decimocuarta posición.



"No puedo pensar en llegar y cambiar las cosas en dos o cuatro días", declaró el jueves Jose Mourinho.



Mourinho es todo lo contrario a Pochettino, gusto por los entrenamientos intensivos y disciplina extrema fuera de los terrenos de juego. Pero sin el juego ambicioso y ofensivo que había colocado el argentino en el club de Londres durante cinco años, una longevidad desconocida para Mourinho.



Un solo criterio decidirá de todas maneras su éxito o su fracaso, ganar un trofeo mayor con un club que no ha logrado nada en 28 años.



"No ganaremos el campeonato este año, pero podríamos, no digo que vayamos a hacerlo, lograrlo el año próximo", dijo el jueves en rueda de prensa.



Tomar un equipo en el curso de la temporada es también casi una novedad para él, ya que solo le había ocurrido algo así en Oporto desde el inicio de su carrera.



El portugués, al que le gustan particularmente las concentraciones de pretemporada, hacer una selección en su efectivo y construir lazos fuertes con los jugadores más carismáticos, deberá esta vez adaptarse a un efectivo y que los jugadores se adhieran a sus métodos sobre la marcha. Una verdadera prueba de fuego para él.



Pellegrini tampoco estará pensando en viejas guerras con Mourinho y tratará de hacer valar la localía para buscar una victoria que le hace falta para sacar a su equipo de una peligrosa decimosexta plaza.



Liverpool, líder e invicto, visita al Crystal Palace (12º) con la intención de continuar su marcha victoriosa, aunque el partido más atractivo de la jornada será el Machester City-Chelsea, entre el cuarto y el tercer clasificado, a los que separa un punto.



Leicester, sorprendente segundo, empatado a puntos con el Chelsea (3º) y a ocho del líder Liverpool, visita al Brighton (11º) con la intención de seguir en los puestos de Champions.