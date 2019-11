Llega a Guatemala primer hondureño bajo acuerdo de "tercer país seguro"

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.-El jueves llegó a Guatemala el primer migrante hondureño bajo el acuerdo de cooperación firmado con Estados Unidos que permite que migrantes de ese país y de El Salvador que hayan pedido asilo en el país del norte puedan ser enviados a la nación centroamericana mientras se procesan sus solicitudes.



El ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, explicó a periodistas que una vez que el migrante ingresa al territorio nacional y tras hacer los trámites migratorios tiene la opción de solicitar cuál es la figura migratoria que quiere tomar. “En el caso concreto del señor hondureño él pidió apoyo en el retorno a su país”.



El migrante que llegó de El Paso, Texas, recibirá albergue y apoyo para su traslado por parte de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, dijo el ministro, que explicó que no tenía conocimiento si el migrante había solicitado asilo en Estados Unidos.

Degenhart afirmó que para la próxima semana se esperan más vuelos que traigan más migrantes bajo el acuerdo de cooperación. “Estamos pendientes de que el gobierno de Estados Unidos nos indique cuántas personas están listas”, dijo.



En julio Guatemala firmó un acuerdo con Estados Unidos que lo declara tercer país seguro, lo que permite que reciba migrantes de Honduras y El Salvador que hayan pedido asilo en el país del norte para que esperen la respuesta a sus solicitudes en territorio guatemalteco.

¿Qué es? Tercer país seguro es el término que se basa en los principios de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 e implica que un país puede negarse a conceder asilo a una persona y remitirla a un tercer país que sea considerado “seguro”. En este caso, quienes migren hacia el norte del continente desde Centroamérica tendrían que pedir asilo primero en México o en Guatemala.





El acuerdo generó un gran rechazo en el país centroamericano debido a que no cuenta con condiciones para recibir a grandes números de migrantes centroamericanos que huyen del hambre y la violencia en sus países. Incluso la Corte de Constitucionalidad dijo que si el acuerdo provoca algún tipo de cambio en la legislación guatemalteca o gasto debería ser ratificado por el Congreso. Sin embargo, el gobierno del presidente Jimmy Morales ha dicho que no es necesario que el acuerdo pase por el Legislativo.



Degenhart dijo que un análisis jurídico del gobierno concluyó que no el acuerdo “es una función que tiene el señor presidente”.

Según el ministro, los acuerdos alcanzados con Washington han logrado reducir las estructuras transnacionales que trafican personas. “Se ha generado actualmente en Estados Unidos una reducción del 89% de las detenciones de guatemaltecos”, dijo.



Melissa Vega, jefa de prensa de la OIM para Guatemala, informó a The Associated Press que el migrante hondureño solicitó a la institución apoyo para volver a su país y que éste se hará a través del Programa de Retorno Voluntario Asistido. Entre los beneficios que el programa ofrece están la provisión de traslados, asistencia humanitaria, alojamiento, alimento y atención médica.



Agregó que el programa se ejecutará en Guatemala y Belice hasta octubre de 2020 con el financiamiento del gobierno estadounidense, que hasta ahora alcanza los 10,3 millones de dólares.



En lo que va del año casi 49,000 guatemaltecos han sido deportados desde Estados Unidos.

Honduras, un "tercer país seguro"

Honduras sí será “tercer país seguro”, pese a que el gobierno lo negó en repetidas ocasiones.

EL HERALDO accedió al documento “Implementación de acuerdos cooperativos de asilo bilaterales y multilaterales bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad”, publicado en el Registro Federal Estados Unidos Vol. 84, No. 223 que va de la página 63,994 a la 64,011.

El documento de 18 páginas destinado a las “Reglas y regulaciones” detalló que los acuerdos de cooperación de asilo (ACA, por sus siglas en inglés) que firmaron Honduras, El Salvador y Guatemala serán denominados por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, Departamento de Justicia, Departamento de Ciudadanía e Inmigración de EE UU y Departamento de Seguridad Nacional “alternativamente como acuerdos de terceros países seguros en las regulaciones existentes”.

Con esto Honduras reconoce que tiene la capacidad de un “tercer país seguro” para brindar refugio, alimentación, vivienda, seguridad y estadía, entre otros beneficios, a ciudadanos extranjeros por mientras esperan que Estados Unidos les dé una cita para realizar una solicitud de asilo.

