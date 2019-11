Choco Lozano responde a quienes critican su acento español

CÁDIZ, ESPAÑA.- Anthony Choco Lozano está viviendo un gran momento en su carrera deportiva con el Cádiz, de la Segunda División de España, pero las críticas por su ausencia en la H han imperado en redes.



Lozano, de 26 años de edad, ha sido duramente cuestionado desde que decidió pedirle al entrenador uruguayo Fabián Coito que no lo convocara a la Selección Nacional de Honduras, tanto así que entre el público catracho en redes sociales hasta la forma en la que ahora habla el Choco es tema de conversación.



Al delantero, quien debutó a los 15 años con el Olimpia en Liga Nacional, se le critica por usar el acento español a la hora de hablar, no solo ante las cámaras.



Ante ello, Lozano respondió sobre qué pensaba al respecto, en una entrevista publicada este jueves en el diario deportivo as.com de España.



"Hay cierta guasa en su país porque dicen que tiene mucho acento español…", le preguntó el periodista Carlos Cariño a Lozano durante la entrevista.



"Eso dice todo el mundo. Pero ya llevo unos años aquí y la verdad es que siempre se te pega algo. Yo pienso que si lo haces inconscientemente está bien. Pero si es forzado no es lo mismo", respondió Lozano, aduciendo que no lo hace a propósito.

VEA: Conozca a la encantadora esposa del Choco Lozano

Nunca pensé regresar a Honduras

"¿En sus horas más complicadas con el Girona se planteó volverse a Honduras?", le consultaron al Choco.



"Nunca se me pasó por la cabeza regresar. Mi ilusión y deseo siempre fue continuar aquí, en Europa. Siempre tuve la cabeza puesta en seguir luchando porque esto no acaba. Un año malo no te hace peor futbolista. Siempre hay revancha en el fútbol", dijo el joven de 26 años de edad.



No obstante, Lozano confesó que se ve en la H. "Siempre es una ilusión. Representar a tu país es lo máximo. No acudí a esta convocatoria, pero estuve siguiendo los partidos y ganamos los dos, así que soy un hondureño más que se alegra cada vez que ganamos".

+Así es la vida del Choco Lozano en España (FOTOS)



Sobre Fabián Coito, el Choco lo definió como un entrenador recto y serio. "Muy exigente también. Un entrenador con esa característica uruguaya. Tiene sus valores y mantiene su filosofía. Es una persona muy recta y seria en su trabajo".



Aseguró que con el jugador del Cádiz que más se lleva es con Fali "porque le conozco desde el Barça B y tenemos una bonita amistad. Cenamos juntos y sus hijas son de la edad de la mía".



Tuvo chance hasta para contar su admiración por Benzema, como delantero referente y que le sirvió de inspiración en su carrera, aunque no se olvidó del hondureño David Suazo. "No sólo como futbolista, como persona es muy humilde y salió adelante viniendo de la nada. Es un ejemplo a seguir", refirió sobre su compatriota.