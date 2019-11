Detienen a un individuo que trataba de entrar a la Casa Blanca  

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El servicio secreto estadounidense informó este jueves que un individuo no identificado fue detenido tras intentar entrar a los jardines de Casa Blanca siguiendo a un vehículo autorizado.



"El vehículo fue detenido y el individuo fue inmediatamente puesto bajo custodia por los agentes el Servicio Secreto", escribió la división fuerza en Twitter.



No se informó cuándo ocurrió el incidente con el "vehículo no autorizado" que "intentó ingresar al complejo de la Casa Blanca siguiendo a otro vehículo que estaba entrando, en un puesto de control externo".

LEA: Putin complacido porque Rusia ya no es tema en EEUU