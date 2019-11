David Villa: "Messi es el mejor futbolista con el que he jugado"

PARÍS, FRANCIA.- David Villa consume sus últimas semanas como futbolista. Tras anunciar su retirada el 13 de noviembre, el máximo goleador de la historia de la selección española (59 tantos), echa una mirada atrás, un rápido recorrido a su carrera, en una entrevista a la AFP. Confiesa que dos nombres le han dejado huella, Leo Messi, con quien coincidió en el Barcelona, "el mejor futbolista con el que he jugado", y Luis Aragonés, con quien ganó la Eurocopa, "el entrenador que más me marcó fuera del campo".



El delantero español de casi 38 años, embajador del portal Booking.com para la Eurocopa-2020, quiere que su último partido llegue el 1 de enero levantando la Copa del Emperador con su club, el Vissel Kobe japonés. Para ello deberá primero ganar en semifinales, el 21 de diciembre, al Shimizu S-Pulse. Sería una despedida perfecta para un jugador acostumbrado a alzar trofeos, con un Mundial y una Eurocopa con España y una Liga de Campeones con el FC Barcelona en su palmarés, entre otros.

P: Se acerca su retirada. ¿Cómo imagina ese último partido? ¿Se le escapará alguna lágrima?



R: Vamos a ver. Esperemos que sea la final de la Copa del Emperador y que consigamos ganar. Si ganamos la Copa, poco voy a pensar en si es el último partido. Voy a estar más para celebrar el título.



P: Acaba de comprar una franquicia en el fútbol estadounidense, el Queensboro FC, y tiene escuelas de fútbol en varios países, en Europa, Asia y América. ¿No ha pensado en ser entrenador?



R: Quiero dedicarme a mis cosas. Estaré pendiente de las academias y del Queensboro, que acaba de nacer. De momento no pienso en mucho más, quiero dedicarme a ello, estar tranquilo, descansar y ver el fútbol desde otro punto de vista.



P: Se habló mucho de que no tuvo una buena relación con Messi cuando coincidieron en el Barcelona. ¿Cómo fue su relación con él y que piensa de él como jugador?



R: No hubo ningún problema entre nosotros. Es el mejor futbolista con el que he jugado.

P: David Villa siempre habla muy bien de Luis Aragonés. ¿Le marcó más que entrenadores del calibre de Pep Guardiola o Diego Simeone, a quienes también ha tenido como técnicos?



R: Luis me marcó mucho fuera del campo, me dio cosas, herramientas, que no solo me ayudaron como futbolista, sino también como persona. Todos me ayudaron igual futbolísticamente, pero Luis me ayudó mucho en el tema personal.



P. Pronto llega la Eurocopa-2020. Usted es una parte importante de una generación española que ganó tres títulos seguidos, dos Eurocopas y un Mundial. ¿Puede volver a surgir otra generación parecida?



R: Creo que no hay que pensar mucho en si va a salir otra generación como aquella. Ahora hay buenos jugadores, una buena plantilla, con veteranos, y también con jóvenes con un futuro enorme. Creo que no hay que mirar al pasado. Ahora hay que pensar en el presente y en el futuro.



P: ¿Qué le ha faltado por conseguir en el mundo del fútbol?



R: Lo que me queda es ganar la Copa del Emperador con el Vissel Kobe. Nos quedan dos encuentros que nos pueden permitir ganar el título. Eso es lo que me queda por conseguir, ganar la Copa del Emperador.



P: Su padre, que era minero en Asturias y cuyo sueño era ver a su hijo como futbolista, debe estar orgulloso de la carrera de su hijo.



R: Todo lo que me enseñaron de niño, tanto mi padre como mi madre, a nivel personal, ha hecho que sea lo que soy ahora como persona. Me ayudaron y me llevaron por el buen camino. Mi padre tiene mucha responsabilidad en el tema futbolístico, sobre todo porque siempre me ha acompañado cuando era niño, siempre ha sido un apoyo muy importante para mí. Obviamente, les debo a los dos muchísimo tanto a nivel personal como a nivel profesional.



P: Usted ha sido un trotamundos del fútbol, con cinco equipos como profesional en España (Sporting de Gijón, Zaragoza, Valencia, Barcelona y Atlético Madrid) y otros tres en diferentes continentes (Mebourne City, New York City y Vissel Kobe). ¿Por qué ese carácter viajero?



R: Siempre me ha gustado viajar y gracias al fútbol he podido hacerlo muchísimo. He tenido la suerte de jugar en diferentes equipos, diferentes países, diferentes competiciones, que me han permitido conocer muchos lugares. Más allá de que para mí lo más importante es el fútbol, ir conociendo ciudades ha sido una experiencia de vida muy buena.