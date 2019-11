La reacción de Maluma tras conocer su nominación al Grammy

Maluma no podía contener la emoción y reveló que lloró por su nominación al Grammy. Foto: Instagram

MEDELLÍN, COLOMBIA.- El cantante colombiano Maluma no pudo contener la emoción tras conocer que su disco 11:11 fue nominado a los premios Grammy que se realizarán el 16 de enero de 2020.



El intérprete de "HP" está nominado en la categoría "Mejor álbum de pop latino" junto al cantante Luis Fonsi, Alejandro Sanz y Sebastián Yatra.



En un video publicado en su cuenta de Instagram, Maluma con un nudo en la garganta agradeció la nominación al Grammy americano.



"Tengo muchas palabras para agradecer, el universo y Dios confabulan en el momento indicado y cuando uno menos se lo espera", manifestó.



"Quiero agradecer a la academia de los Grammy por darme esta alegría, estoy muy feliz, muy emocionado", dijo mientras aguantaba las ganas de llorar.



"Ustedes saben que he trabajado muy duro por esto y hoy es una realidad", aseguró.



Hace unas semanas el cantante mostró su enojo en las redes sociales luego de no recibir ninguna nominación en los Latin Grammy por este mismo álbum.