El significado de "Quid pro quo" en la libreta de Donald Trump

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente Donald Trump trató de defenderse de las acusaciones en la pesquisa de juicio político que el Congreso realiza en su contra al afirmar que no conoce bien al embajador Gordon Sondland, quien testifica este miércoles ante legisladores.

El mandatario acudió ante medios de comunicación en la Casa Blanca portando una libreta en la que se podía leer en letras grandes: Quid pro quo.

La frase llamó la atención de los presentes puesto que estaba escrita al parecer con marcador grueso en una hoja de papel sobre otros documentos.

Durante la comparecencia el mandatario dio lectura a la nota que decía: "No quiero nada. No quiero nada. No quiero un quid pro quo. Dile a Zellinsky que haga lo correcto. Esta es la última palabra del presidente de los Estados Unidos".

Trump cargó la nota escrita con marcador sobre otros documentos. Foto: AP.

La frase "Quid pro quo" es una locución latina que significa literalmente "quid en lugar de quo", es decir, la sustitución de una cosa por otra, en pocas "una cosa por otra".

Las audiencias en el juicio político contra Trump continuarán por algunos días más.

