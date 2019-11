Trump: juicio político es una "caza de brujas" que "debe acabar ya" 

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este miércoles poner fin de inmediato a la investigación de juicio político en su contra luego de un explosivo testimonio de uno de sus altos diplomáticos, calificando las audiencias en el Congreso como una cacería de brujas.



"Esta caza de brujas debe acabar YA. ¡Es tan mala para nuestro país!", escribió Trump en Twitter después de que Gordon Sondland, el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, dijo a los legisladores que había estado siguiendo las órdenes de Trump en busca de un acuerdo "quid pro quo" (una cosa por otra) con Ucrania.

El presidente se esforzó el miércoles por distanciarse del embajador de su país ante la UE, Gordon Sondland, luego que este hizo declaraciones comprometedoras en la investigación para un eventual juicio político, y dijo que sus palabras le exoneraban por completo.



"No lo conozco muy bien. No he hablado mucho con él", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca, después de que el embajador testificara.



En un tuit del 8 de octubre, Trump se mostró menos distante con Sondland, a quien el mandatario designó como embajador ante la UE, y lo definió como "realmente un buen hombre y un gran estadounidense".



"Fue una conversación corta y abrupta", dijo Trump, en referencia a una charla entre ambos, antes de leer unas notas que portaba en las que, según él, quedaba claro que nunca pidió a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, que investigase a un rival político.

"'¿Qué quieres de Ucrania?'", afirmó el presidente que le preguntó Sondland. "Aquí mi respuesta: 'No quiero nada. No quiero nada. No quiero un quid pro quo. Dile a Zelenski que hago lo correcto'", dijo el presidente que le respondió al embajador.



El mandatario recreó varias veces esta charla ante los periodistas congregados en la Casa Blanca.