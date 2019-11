Bolivia anuncia que convocará a elecciones en las próximas horas

LA PAZ, BOLIVIA.-La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció que convocará en las próximas horas a elecciones generales, una demanda de varios sectores sociales tras los anulados comicios del 20 de octubre que fueron calificadas por la OEA como irregulares.



"Si Dios lo permite, hoy en horas de la mañana vamos a lanzar la convocatoria a elecciones, como todo el país lo está demandando", afirmó Áñez a periodistas, aunque señaló que aún no se definió cuál será el mecanismo legal: por una ley congresal o por decreto supremo presidencial.



La convocatoria a elecciones es un mandato que asumió Áñez al ocupar la presidencia del país hace una semana, así como la formación de un nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE), luego de que todas sus autoridades fueron detenidas.

VEA: Los 10 momentos que marcaron las protestas de este martes en Bolivia



La captura e investigación de las autoridades del TSE se produjo luego que una auditoría de la OEA estableciera irregularidades en los comicios en los que resultó ganador el exmandatario izquierdista Evo Morales frente al candidato centrista Carlos Mesa.



Áñez afirmó que la convocatoria tendrá el acompañamiento de organismos internacionales y otras instituciones, como la Iglesia católica, que estuvieron facilitando el diálogo interpartidario para agilizar el llamado a comicios y definir el cronograma del proceso.



"Vamos a estar lo más apegado a la Constitución", dijo la mandataria. El camino ideal es una Ley aprobada por el Congreso bicameral, pero de no existir consenso político sobre los mecanismos el poder Ejecutivo recurrirá a un decreto supremo firmado por la Áñez.



Bolivia no sale del escenario de convulsión social tras las elecciones del 20 de octubre pasado, que hasta ahora dejó 27 muertos en todo el país.

LEA: Tres muertos tras tensa jornada en una Bolivia sumergida en caos

Morales ordenó cerco en ciudades, dice ministro

El ministro interino de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, presentó este miércoles una grabación de audio que le atribuye al expresidente Evo Morales, donde un hombre instruye a un dirigente cocalero a sitiar las ciudades y cortar el suministro de alimentos.



"Que no entre comida a las ciudades, vamos a bloquear, cerco de verdad", dice la voz en una comunicación con un dirigente cocalero, Faustino Yucra Yarmi, quien "tiene sentencia ejecutoriada por narcotráfico", según el ministro.



Morales "ordena que no entre comida a las ciudades, este es un crimen de lesa humanidad. En las próximas horas presentaremos la demanda internacional sobre esto", afirmó Murillo en conferencia de prensa, en la que también mostró el texto de la transcripción de la supuesta conversación telefónica del exgobernante con Yucra.

ADEMÁS: Evo Morales califica de 'genocidio' represión en Bolivia



El titular de Gobierno denunció que el exmandatario, asilado en México tras dimitir el 10 de noviembre, "está haciendo terrorismo".



"No es posible que Evo siga enfrentando a bolivianos con bolivianos, ordene que no entre comida, es un crimen de lesa humanidad", insistió.



En el audio se escucha decir: "Cuando me han expulsado del Congreso en 2002, bloquearon y ahora me expulsan de Bolivia, y hay bloqueo. Vamos a ganar".



El audio fue entregado a la prensa en momentos en que la presidenta en funciones, la derechista Jeanine Áñez, se apresta a definir si llamará a elecciones generales a través de un decreto supremo en vez de por la vía constitucional, el Congreso, donde el partido de Morales tiene amplia mayoría.



El Senado está convocado para la tarde del miércoles, pero todo hace prever que habrá complicaciones para que sea instalado.



El oficialismo no quiere que los parlamentarios traten la renuncia de Morales, pues afirman que es un aspecto superado, mientras que los congresistas leales a él pretenden rechazar su dimisión con el argumento de que fue presionado por los militares.



En el audio difundido por el ministro de Gobierno, el supuesto Morales dice a Yucra que si el Congreso rechaza su renuncia, va a "intentar entrar" al país, aun a riesgo de ser detenido.

TAMBIÉN: Colombia ordena cierre de fronteras por 'seguridad' previo a gran paro

Muertes por protestas

Tres personas murieron y otras treinta resultaron heridos este martes en un operativo policial-militar para despejar el acceso a una planta de combustibles bloqueada por partidarios del expresidente Evo Morales, un día antes de que la OEA discuta una resolución para que Bolivia llame con urgencia a elecciones.

"Se ha constatado la existencia de tres muertos, dos de ellos confirmados (por impacto) de bala", incluido Dayvi Posto Cusi, un hombre de 31 años de edad, declaró a la AFP un portavoz de la Defensoría del Pueblo, un órgano público encargado de proteger los derechos de los bolivianos.

"Estamos pidiendo a las autoridades una investigación", añadió.

Además, 30 personas resultaron heridas en la operación, indicó la Defensoría del Pueblo.

De esta manera la violencia social en Bolivia, que comenzó después de las elecciones del 20 de octubre, calificadas de fraudulentas por los adversarios de Morales, deja 27 fallecidos y más de 400 heridos, según datos de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo.