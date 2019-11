Tras fracasar en Mónaco, Henry pide paciencia para nuevo reto en Montreal

MONTREAL, CANADÁ.- Recién nombrado entrenador del Montreal Impact, Thierry Henry, prometió este lunes aprender de sus errores tras su desastrosa etapa en el Mónaco, aunque pidió paciencia de cara a su nueva etapa al frente del equipo de la Major League Soccer norteamericana.



En su primera conferencia de prensa desde que fuera anunciado su fichaje por Montreal la semana pasada, el ex goleador del Arsenal y la selección de Francia insistió en que estaba listo para el desafío pese a su turbulenta experiencia en la Ligue 1.



Henry fue despedido por el Mónaco en enero tras solo 100 días en el cargo, al hundirse el equipo en la zona de descenso tras su asumir el timón, con solo cinco victorias en 20 partidos.



"Para mí, la forma en que lo veo es siempre [o] ganas o aprendes, y aprendí mucho allí", explicó Henry, de 42 años, sobre su breve ciclo monegasco. "Se trata de levantarse, siempre. Tienes que levantarte y estar en primera línea. El único error que puedes cometer es no aprender de lo sucedido".



Henry, quien también fue entrenador asistente de Bélgica durante el Mundial 2018, explicó que ambas experiencias forman parte de su evolución como técnico.



"Hay que comenzar en alguna parte", comentó sobre su tiempo con Bélgica, que clasificó tercera en Rusia-2018, y el Mónaco. "Aprendí mucho sobre mí. Se trata de pelear".



El director deportivo del Impact, Olivier Renard, dijo que Henry superó a varios candidatos en consideración por el cargo en Montreal y definitivamente se lo ganó tras reunirse ambos a mediados de octubre.



El ex goleador, quien pasó cuatro años en la MLS jugando con los Red Bulls de Nueva York al final de su carrera, instó a los seguidores de Montreal a ser pacientes, avisando que el éxito no llegará de la noche a la mañana.



"Este es un nuevo comienzo y vamos a avanzar para reconstruir el equipo", dijo el apodado Titi. "Sabemos en qué dirección queremos ir, pero no se puede construir un nuevo equipo en dos o tres meses, o incluso un año. Tenemos mucho trabajo por delante y requerirá paciencia".