SAG pide ayuda a Cancillería con proyecto de Jamastrán

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Para lograr terminar otro de los fracasados proyectos de riego en Jamastrán, El Paraíso, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) le solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ayuda para hablar con autoridades del gobierno de India.

EL HERALDO reveló que desde el 2015 se realizó una licitación internacional para un sistema de riego en esta zona productora del oriente.

El proyecto lo ganó la empresa Apollo International Limited por un monto de 22.5 millones de dólares, luego el costo aumentó a 26.5 millones de dólares.

De este fondo se aprobaron 5.4 millones de dólares, unos 130 millones de lempiras, para la compra de materiales y equipos que ahora se están pudriendo.

El moderno sistema de riego, que nunca funcionó, fue financiado por el banco Exim Bank, de India.

Mauricio Guevara, titular de la SAG, en entrevista con EL HERALDO, declaró que “desde la semana pasada se mandó una nota solicitándole al canciller de la República, muy respetuosamente, que interpusiera sus buenos oficios para hablar con el gobierno de la India para poder acelerar este tema que hay entre el Exim Bank con la empresa Apollo International que también es de la India”.

Mientras en un solar baldío del sector de El Empalme, Jamastrán, los productores están molestos debido a que las cosechas cada vez son menos por la falta de agua y urgen de sistemas de riego.

Guevara justificó que “este proyecto viene desde hace cinco años y nosotros tomamos posesión el 2 de mayo del año pasado y no quiero que con esto me malinterpreten, de que me estoy lavando las manos, pero nosotros hemos hecho todas las gestiones correspondientes en los vacíos administrativos y legales del proyecto”.

Las autoridades no desconocen que ellos podrían incurrir en pliego de responsabilidad, debido a que no se garantiza el cumplimiento del contrato mediante el desarrollo del proyecto.

La SAG en los últimos meses ha venido trabajando en todos los vacíos legales y administrativos que tenía el proceso y ahora todo depende de que el banco de la India y la empresa ejecutora lleguen a culminar las instalaciones.

Es por eso que a nivel diplomático se busca lograr mayor responsabilidad por parte de estas entidades.

“Quiero dejar bien claro esto, nosotros como SAG más bien aceleramos este proceso que había estado dormido durante mucho tiempo”, se defendió Guevara.

Manifestó que entiende la frustración de los productores de Jamastrán, quienes están al tanto de la situación, pero la misión es responderles de la manera más rápida posible.

Sobre los 103 pozos de los 300 que se iban a perforar, el funcionario explicó que se hicieron ajustes del diseño del sistema de riego porque a la empresa ejecutora le habían dado un estudio de hace 20 años en la parte hídrica y que al llegar al campo se comprobó que no daban los caudales para manejar el sistema de riego.

Consultado sobre los materiales, donde se asegura que no son de la mejor calidad, defendió que las cintas de riego que se van a instalar no son muy comerciales aquí en Honduras y no son de 75 días reciclables, sino que son cintas de riego de mayor grosor y autocompensadas con una duración de aproximadamente tres años.

Salidas

La salida que tiene Honduras para concretar este proyecto es que el gobierno de la India les informe sobre las medidas a tomar.

“Nosotros le hemos dado el seguimiento debido, generando diferentes notas al Exim Bank y a Apollo International con el soporte debido semanal, esperando una respuesta para que este proyecto sea una realidad en el campo”, sostuvo Guevara.

En el caso de incumplimiento de la empresa Apollo International, la salida del gobierno es aplicar las garantías que establece el contrato.

Esto no le conviene a la empresa, porque además se le aplicaría una multa multimillonaria por incumplimiento de contrato.

A pesar de todo lo mencionado, el titular de la SAG afirmó que “las relaciones desde inicio han sido fantásticas con el Exim Bank, muy abiertos”.

Pero aún así no concretan el plan a seguir para culminar la millonaria inversión que ya debería estar dando frutos.

“Yo desconocía muchos temas como los que habían trabajado sobre un estudio hídrico desde hace 20 años y allí es donde se empezaron a hacer los ajustes en la parte técnica de lo que era el diseño del riego, pero la comunicación siempre ha sido abierta”, insistió.

Los productores del valle de Jamastrán sienten que están contrarreloj, debido a que la temporada de lluvia de postrera está por terminar y ya están pensando en la siembra de primera de 2020.

Si el proyecto se ejecuta hasta el próximo año, es posible que tampoco puedan ser utilizados los sistemas en el 2020 y se quedarán nuevamente a la deriva.

El presidente de la Comisión de Agricultura del Congreso Nacional, Jorge Lobo, señaló ayer a EL HERALDO que a pesar de que el valle de Jamastrán es muy importante para la producción nacional, la burocracia del gobierno tiene estancado el proyecto.

Reseñó que los integrantes de la Comisión de Agricultura se reunieron con autoridades de la SAG, quienes les informaron que estaban a la espera de una investigación del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), pero mientras tanto el equipo se está deteriorando.

Indicó que el Congreso aprobó una modificación al contrato para que se pusiera a funcionar el proyecto porque la gente que no tiene respuesta a sus problemas en el campo, necesita atención.

En tanto, el TSC ha solicitado informes de todos estos procesos mal ejecutados por la SAG.