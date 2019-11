No hay indicio en caso de cadáver hallado en congelador

KANSAS CITY, ESTADOS UNIDOS.- Una autopsia no halló indicios de delito en la muerte de un hombre cuyo cadáver fue hallado en un congelador en la casa de la pareja en Missouri, dijeron las autoridades el lunes.



La policía en Joplin dijo que la autopsia confirmó que el hombre era Paul Barton, cuya esposa Barbara Watters, está acusada de abandonar un cadáver.

El cuerpo fue hallado la semana pasada luego que un testigo le dijo a la policía que el cadáver de Barton había estado en el congelador desde su muerte el 30 de diciembre del 2018.

No se proveyeron detalles sobre cómo el testigo conocía a la pareja.



No se han presentado cargos por la muerte de Barton. La policía dijo antes del arresto de Watters el jueves que ésta sufría de un “padecimiento mental” que no especificó y que suele portar armas de fuego. La investigación prosigue.