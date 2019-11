Unos 3,400 burócratas ocuparán las primeras 17 oficinas del CCG

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los empleados públicos pasarán de las viejas oficinas en edificios alquilados a ocupar las modernas instalaciones del Centro Cívico Gubernamental (CCG).

EL HERALDO tuvo acceso exclusivo al listado de las primeras 17 instituciones que comenzarán a realizar el traslado en los

próximos días.

Autoridades de la Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Honduras (DOIH) informaron a EL HERALDO que la entrega del complejo gubernamental será gradual.

LEA: Conozca los requisitos para consolidar las deudas

Las intenciones eran que desde el 22 de octubre se comenzaran a mudar los funcionarios que ocuparán el Cuerpo Bajo A (CBA) y el 8 de noviembre los de la Torre 2.

Mientras que la Torre 1 y los Cuerpos Bajos B y C se espera que estén listos a inicios de febrero de 2020 y la Casa Presidencial en marzo, es decir, un mes después.

EL HERALDO conoció que el operador está presionando a la Superintendencia de la Alianza Público Privada (SAPP) y a la Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada (Coalianza) para que reciba el proyecto.

No obstante, autoridades de estas dependencias del Estado confirmaron a EL HERALDO que el contrato establece tres hitos o etapas de construcción que no se han cumplido al 100%, sobre todo las no conformidades.

La empresa constructora tampoco tiene listos los manuales de operaciones, ya que se han recibido y devuelto tres veces debido a que no llenan todos los requisitos. También hace falta afinar el Master Plan, que es el que establece cómo va a operar el complejo en su conjunto.

Otro punto es que la asesoría de habitabilidad está trabajando con la normativa BOMA, que es la misma que utiliza Estados Unidos para distribuir los espacios en sus edificios públicos, y se debe cumplir con los lineamientos.

Según la fuente, los compromisos del Estado de instalar energía eléctrica, el agua potable y las aguas servidas ya está cumplido, por lo cual DOIH solo debe entregar todas las

no conformidades.

Cumplimiento

Al cierre de octubre, el avance de la Torre 2 era de 98.16% y del CBA de 99.23%, por lo cual, las autoridades esperan que a diciembre esté todo terminado y recibir las primeras oficinas.

Las instituciones que inaugurarán el CCG serán el Servicio de Administración de Rentas (SAR), que ocupará todo el CBA. Este edificio es de cinco niveles y albergará a un total de 1,113 empleados en varias áreas.



En tanto, la Torre 2 tiene un total de 24 pisos y será ocupada por 16 dependencias del Estado donde laboran 2,281 funcionarios.

ADEMÁS: 10 preguntas y 10 respuestas clave sobre la Ley de Alivio de Deuda

Los niveles del uno al tres serán ocupados por la Secretaría de Desarrollo en Inclusión Social (Sedis) unificado con el Instituto de la Juventud.

El cuarto piso será para el Instituto Nacional de la Mujer (Inam), el quinto por el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) y el sexto para el Instituto Hondureño de Antropología e

Historia (IHAH). En los niveles siete y ocho se ubicará la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) y en el nivel nueve la Empresa Nacional Portuaria (ENP) y la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM).

Los niveles 10 y 11 de la Torre 2 están destinados para la Secretaría de Seguridad y el 12 para el Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS).

Al piso 13 será trasladada la Comisión Nacional Supervisora de Servicios Públicos (CNSSP) y de los pisos 14 al 17 estarán el Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (Idecoas) con el Programa Nacional de Desarrollo Rural y Sostenible (Pronaders).

En el piso 18 se ubicará la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol), entre el 19 al 22 se ubicará la Secretaría de Salud y los últimos pisos, es decir 23 y 24, fueron destinados para la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena). En total son 3,394 empleados los primeros en ocupar 17 de las 40 oficinas en el CCG.