Honduras quiere cerrar con victoria ante Trinidad & Tobago  

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.-La Liga de Naciones ha sido un desafío grande para la Selección Nacional y este domingo se disputa la prueba final.

La H preparó bien a su mejor elenco ya que enfrentará a una desesperada selección trinitense en el estadio Olímpico este domingo a las 7:00 PM.



Fabián Coito tiene una idea de los Soca Warriors, algunos apuntes en su libreta que podrían servirle para descifrar ese planteamiento de los caribeños.

LEA: Cristiano Ronaldo anota su gol 99; Portugal avanza a Euro 2020



“Basamos el conocimiento en nuestro último enfrentamiento, ellos jugaron contra Ecuador y fue un partido exigente, tuvimos cierta información. Supimos de sus variantes en cuanto a nombres”, aseguró.

No hay nada fácil

En el Caribe, Honduras logró un resultado importante derrotando 2-0 a los trinitenses, lo que hace pensar que en el Olímpico y sus gradas llenas de Catrachos el triunfo podría repetirse.



“Fácil no será, de ninguna manera. En el fútbol de hoy no hay nada fácil y nosotros tenemos un equipo en formación. De a poco nos vamos consolidando como equipo. Intentamos ser duros para cualquiera y no hay rivales fáciles para nosotros.

Trinidad y Tobago tiene cosas en juego al igual que nosotros. No creo que sea sencillo. Vamos a armar nuestro modelo con los futbolistas que estén en mejores condiciones”.

LEA ADEMÁS: Estadio Azteca mostrará su mejor cara para la NFL

La Concacaf se volvió mucho más competitiva con esta Liga de Naciones donde el ranking es fundamental y Coito expresó su punto de vista. “Cambió el formato y debemos adaptarnos a la forma de clasificar a la hexagonal y a la eliminatoria de Concacaf. Hasta que no esté sellado el boleto en la hexagonal, no descansaremos y hasta que se termine la fase, no hay nada decidido. Pelearemos por mantener el quinto lugar y acercarnos al cuarto”, cerró Coito.

Con múltiples bajas

Trinidad y Tobago viene presionado por una afición que no perdona tanta irregularidad en la selección. El DT Denis Lawrence no ha podido sacar a flote el barco y su única alegría reciente ha sido ganarle 15-0 a Anguila.



“Sabemos exactamente lo que tenemos por delante y entendemos lo que debemos hacer. Intentaremos ganar el juego con Honduras, lo que garantizará nuestra calificación para la Copa Oro”, dijo Lawrence.

Los Soca Warriors convocaron de urgencia a Jerrel Britto, quien juega en el Honduras de El Progreso.

“Britto conoce bien las canchas y a los futbolistas rivales”, agregó el estratega. Al equipo de T&T le faltan varios jugadores: Neveal Hackshaw, Khaleem Hyland, Rundell Winchester, Paul Leston, Alvin Jones, Levi Garcia, Mekeil Williams y Kevan George están suspendidos mientras que Kevin Molino y Joevin Jones se lesionaron.