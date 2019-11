EN VIVO: Honduras gana 2-0 ante Trinidad & Tobago por la fecha Concacaf  

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.-La Selección de Honduras está ganando 2-0 ante Trinidad y Tobago este domingo en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.

El duelo comenzó a las 7:06 de la noche, bajo la mirada de los miles de catrachos que llenaron el estadio sampedrano.

Al minuto 5, Jonathan Rubio acertó el primer tanto para la H, tras la falla de Andrews, el catracho vio su oportunidad.

Brayan Moya metió el segundo gol al 19'. Durante los primeros 20 minutos del encuentro la H se mostró superior y dominó la cancha.

Así fue el gol de Rubio

El segundo gol de la H

Estas son las alineaciones confirmadas

Honduras

22 Luis 'Buba' López

2 Félix Crisanto

15 Denil Maldonado

3 Maynor Figueroa

5 Ever Alvarado

8 Carlos Pineda

10 Alexander López

17 Alberth Elis

13 Brayan Moya

12 Jonathan Rubio

11 Rubilio Castillo

DT Fabián Coito (Uruguay)



Trinidad y Tobago

1 Marvin Phillip

2 Aubrey David

3 Ross Russell

4 Sheldon Bateau

20 Jomal Williams

18 Aikim Andrews

8 Kevon Goddard

9 Ataula Guerra

23 Aaron Lester

11 Ryan Telfer

10 Marcus Joseph

DT Dennis Lawrence

Previa del duelo

La Liga de Naciones ha sido un desafío grande para la Selección Nacional y este domingo se disputa la prueba final.

La H preparó bien a su mejor elenco ya que enfrentará a una desesperada selección trinitense en el estadio Olímpico este domingo a las 7:00 PM.



Fabián Coito tiene una idea de los Soca Warriors, algunos apuntes en su libreta que podrían servirle para descifrar ese planteamiento de los caribeños.

“Basamos el conocimiento en nuestro último enfrentamiento, ellos jugaron contra Ecuador y fue un partido exigente, tuvimos cierta información. Supimos de sus variantes en cuanto a nombres”, aseguró.

No hay nada fácil

En el Caribe, Honduras logró un resultado importante derrotando 2-0 a los trinitenses, lo que hace pensar que en el Olímpico y sus gradas llenas de Catrachos el triunfo podría repetirse.



“Fácil no será, de ninguna manera. En el fútbol de hoy no hay nada fácil y nosotros tenemos un equipo en formación. De a poco nos vamos consolidando como equipo. Intentamos ser duros para cualquiera y no hay rivales fáciles para nosotros.

Trinidad y Tobago tiene cosas en juego al igual que nosotros. No creo que sea sencillo. Vamos a armar nuestro modelo con los futbolistas que estén en mejores condiciones”.

La Concacaf se volvió mucho más competitiva con esta Liga de Naciones donde el ranking es fundamental y Coito expresó su punto de vista. “Cambió el formato y debemos adaptarnos a la forma de clasificar a la hexagonal y a la eliminatoria de Concacaf. Hasta que no esté sellado el boleto en la hexagonal, no descansaremos y hasta que se termine la fase, no hay nada decidido. Pelearemos por mantener el quinto lugar y acercarnos al cuarto”, cerró Coito.

Con múltiples bajas

Trinidad y Tobago viene presionado por una afición que no perdona tanta irregularidad en la selección. El DT Denis Lawrence no ha podido sacar a flote el barco y su única alegría reciente ha sido ganarle 15-0 a Anguila.



“Sabemos exactamente lo que tenemos por delante y entendemos lo que debemos hacer. Intentaremos ganar el juego con Honduras, lo que garantizará nuestra calificación para la Copa Oro”, dijo Lawrence.

Los Soca Warriors convocaron de urgencia a Jerrel Britto, quien juega en el Honduras de El Progreso.

“Britto conoce bien las canchas y a los futbolistas rivales”, agregó el estratega. Al equipo de T&T le faltan varios jugadores: Neveal Hackshaw, Khaleem Hyland, Rundell Winchester, Paul Leston, Alvin Jones, Levi Garcia, Mekeil Williams y Kevan George están suspendidos mientras que Kevin Molino y Joevin Jones se lesionaron.