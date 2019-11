Pleito entre Congreso y CNA por el no paso de iniciativa para evitar nuevo Código Penal

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-A raíz de la no procedencia de la iniciativa ciudadana que buscaba la no entrada en vigencia del nuevo Código Penal, representantes del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) se han enfrascado en un pleito con miembros de la junta directiva del Congreso Nacional (CN).

Un informe del cotejo hecho por el Registro Nacional de las Personas (RNP) a las firmas y huellas que respaldaban esta proposición reflejó que solo 1,727 estructuras que se forman en las yemas de los dedos de las manos coincidieron con las almacenadas en las bases de datos de la institución.

A través de su cuenta de Twitter, el jefe de la Unidad de Investigación y Seguimiento de casos del CNA, Odir Fernández, subrayó que “el CN dice que el RNP encontró inconsistencia en 1,200 firmas, pero el RNP lo que coteja son huellas; dejaron de revisar tres mil huellas. Son falsos sin escrúpulos. El pueblo observa”.

El comisionado presidente del RNP, Rolando Kattán, confirmó a EL HERALDO que lo que se verifica son las huellas.

De las 7,202 huellas dactilares que acompañaron a la iniciativa ciudadana, 1,272 no coincidieron y las otras 3,332 no pudieron ser cotejadas por no contar con un mínimo de calidad, reiteró.

El vicepresidente del Congreso, Antonio Rivera Callejas, dijo en HRN que “lo que hicimos fue recibir un informe del Registro, dicen ahora que no había que verificar huellas, sino firmas”.

“Lastimosamente este trabajo (del CNA), muy mal hecho por cierto, en donde solo pudieron recolectar siete mil firmas, se vino para abajo porque no hicieron bien la tarea”, señaló.

