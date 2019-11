Fabián Coito: "Vamos a luchar por acercarnos al cuarto lugar de la Concacaf"

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.-El timonel de la Selección de Honduras, Fabián Coito, aseguró que la H tiene como fin acercarse al cuarto lugar de la Concacaf.



Horas antes del duelo ante Trinidad y Tobago, correspondiente al compromiso de la Liga de Naciones de la Concacaf, él y el capitán de la Selección dieron una breve conferencia de prensa, donde dijeron que tienen estudiado a su rival.



“Basamos un poco el conocimiento que tenemos de ellos en nuestro último juego, Trinidad ha jugado dos amistosos y el último fue ante Ecuador, ahí tuvimos alguna información. Sin poderlo confirmar, hemos sabido que cambiaron algunos nombres. El partido lo basamos en cuanto a su estilo, forma de jugar y sabemos que algunos no pueden estar por amarilla y rojas”, contó Coito.

“Fácil no es porque ahora no es nada fácil, además que somos un equipo en formación y no hay rivales sencillos para nosotros. Trinidad quiere mantener la categoría y clasificar en la Copa Oro, nosotros seguir entre los 6 mejores de Concacaf, vamos a armar nuestra idea y modelo, vamos a intentar llevar la idea al campo”, aseveró el DT de la Selección.



En cuanto al actual formato de clasificación al hexagonal, solo dijo que "debemos adaptarnos a la nueva forma de clasificar a ese hexagonal, Honduras por lo hecho anteriormente estaba en una posición de privilegio y tocaba mantener e intentar mejorar la posición. Vamos a luchar por mantener el quinto lugar y acercanos al cuarto lugar de Concacaf”.

