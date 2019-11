México hunde más a Panamá al vencer 3-0 en Liga de Naciones 

PANAMÁ, PANAMÁ.- México hundió más a Panamá en su desesperado intento por sumar puntos importantes.



Con un doblete de Raúl Jiménez y un tanto de Edson Álvarez, México goleó el viernes 3-0 a Panamá en un partido por la Liga de Naciones de la CONCACAF y frustró su ávido plan de sumar puntos vitales para avanzar al hexagonal que definirá a los clasificados de la zona al Mundial de Qatar 2022.



Jiménez marcó a los 8 y a los 85 minutos, el segundo de penal, mientras que Álvarez anotó el suyo a los 70.



“Hemos hecho un buen partido en forma colectiva (...) con una forma de jugar, con una idea que estuvo clara que prevaleció casi los 90 minutos”, dijo el entrenador de México, el argentino Gerardo “Tata” Martino.



“Y la conformidad de haber ganado en forma seria en un lugar que hace tiempo que no se ganaba”, agregó.

La derrota fue una bofetada para los panameños, que querían doblegar a un poderoso de la CONCACAF al cerrar su fase de grupo en el nuevo torneo.

Los centroamericanos la tomaron como una oportunidad para contabilizar y mejorar su posición en la clasificación de la FIFA, que se tendrá en cuenta para definir la ronda final de seis en las eliminatorias de la zona a la próxima Copa del Mundo.



“Creo que no tuvimos un buen juego”, admitió el técnico de Panamá, el argentino Américo Gallego. “Pero no fueron superiores. Me hizo recordar el partido que ganaron ellos 3-1 en México. El único culpable soy yo”.



Panamá buscó controlar las acciones desde el inicio y generó una buena oportunidad a los pocos minutos en un remate dentro del área de Gabriel Torres a pase de Alberto Quintero. Guillermo Ochoa contuvo bien, pero Torres se quejó infructuosamente de un jalón de César Montes.



Sin embargo, fue México el que golpeó y silenció al Estadio Rommel Fernández acto seguido con la apertura de Raúl Jiménez en la primera llegada del Tri que tuvo la displicencia de la zaga local.



Rodolfo Pizarro labró la jugada por la izquierda, sorteó a un defensor y pasó a su compañero Roberto Alvarado, que habilitó al delantero del Wolves inglés quien, con un disparo de derecha cruzado en el área, venció a José Calderón.



Luego se sucedieron llegadas por ambos lados sin contundencia, aunque con México más cerca de volver a batir la meta rival.

Álvarez marcó el segundo tras un tiro libre con pelota quieta. El disparo pegó en la defensa y le llegó a Jiménez, que centró para que su compañero la incrustara a la red.



Panamá buscó el descuento y su delantero Abdiel Arroyo tuvo opciones en un par de llegadas, pero México consolidó su triunfo con el tercer tanto de la noche, el segundo de Jiménez, al concretar un penal cometido sobre a Uriel Antuna.



Panamá finalizó su participación en esta ronda de la Liga de Naciones con una victoria y tres derrotas. México sigue invicto con tres triunfos en igual número de salidas y cerrará la fase la próxima semana recibiendo a Bermudas.



Panamá llegó al partido como el octavo de la CONCACAF en el ranking de la FIFA, por detrás de El Salvador (7mo) y Canadá, que logró meterse entre los seis mejores. Sin embargo, Canadá cayó por 4-1 en su visita a Estados Unidos.

El Salvador recibe el sábado a Montserrat. Con el hexagonal cada vez más lejos, Panamá, que debutó en Mundial en Rusia 2018, ya piensa en la segunda vía: un largo torneo con el resto de las selecciones de la región, que se disputará paralelo y dará medio pasaje para un repechaje.