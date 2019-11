Los agresivos tuits contra "indígenas" que borró la presidenta interina de Bolivia

La Paz: Pueblos indígenas, partidarios del ex presidente boliviano Evo Morales, protestan contra el gobierno interino en La Paz el 15 de noviembre de 2019. La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Anez, dijo el viernes que el ex presidente exiliado Evo Morales tendría que 'responder ante la justicia 'por irregularidades electorales y corrupción gubernamental si regresa. / AFP / RONALDO SCHEMIDT

LA PAZ, BOLIVIA.- Desde su llegada al Palacio de Gobierno el 12 de noviembre, circulan publicaciones en redes sociales que aseguran que la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, borró tuits que había publicado meses o incluso años atrás. AFP Factual verificó la existencia de varios de estos tuits: uno resultó falso, pero otros sí existieron.



En medio de cuestionamientos sobre sus mensajes en Twitter, Áñez rechazó este viernes que haya realizado publicaciones "malintencionadas" y acusó al gobierno de Evo Morales de emplear "guerreros digitales" para falsificar cuentas. "Yo he visto un par de tuits que jamás los he escrito", señaló sin precisar a cuáles se refería.





- El año nuevo aymara -



"Que año nuevo aymara ni lucero del alba!! satànicos, a Dios nadie lo reemplaza!!", dice una de las capturas (1) que circula, refiriéndose a la festividad indígena que se celebra cada 21 de junio en comunidades de Bolivia, Chile, Argentina y Perú en el marco del inicio de un nuevo ciclo agrícola.



Este tuit sí fue publicado por Áñez el 20 de junio de 2013, víspera de la celebración, y posteriormente eliminado. La publicación todavía se puede ver en la plataforma Wayback Machine (2), que permite archivar páginas web. Además, varios usuarios compartían en redes sociales capturas de pantalla de este mensaje tomadas desde diferentes dispositivos, y la publicación seguía disponible al hacer una búsqueda avanzada en Google.



AFP Factual también encontró otro tuit de Áñez que hace referencia a esta celebración, publicado el 31 de diciembre de 2016: "Y a los que celebran el año nuevo aymara en no sé qué mes, no los quiero ver borracho mañana diciendo: 'feliz año nuevo'".



- Bolivia "libre" de indígenas -



Una de las capturas que más ha sido compartida es la de un supuesto tuit (4) del 14 de abril de 2013 en el que Áñez habría manifestado: "Sueño con una Bolivia libre de ritos satánico indígenas, la ciudad no es para los indios que se vayan al altiplano o al Chaco". Pero no hay registro de esta publicación.



En este caso, la captura de pantalla es la misma en todas las publicaciones revisadas en Facebook y Twitter: no se encontraron variaciones en la cantidad de retuits; ni capturas de la publicación pero en "modo oscuro" que pudiesen demostrar que fue tomada desde un dispositivo diferente; ni una variación en la foto de perfil de la dirigente política que es la que tenía antes de asumir la Presidencia.



AFP Factual accedió al historial de capturas de tuits (5) de la presidenta interina boliviana en Wayback Machine y no encontró registros de esa publicación. La búsqueda avanzada en Google tampoco arrojó resultados.



- Evo, el "pobre indio" -

También circulan capturas de un tuit del 5 de octubre de 2019 en el que Áñez califica al entonces presidente de Bolivia Evo Morales de "pobre indio" "aferrado al poder", junto a una ilustración del mandatario abrazado a una silla.



Un periodista de AFP Factual logró hacer una captura de pantalla (6) del tuit en la cuenta de Áñez minutos antes de que fuera eliminado. También quedó archivado en Wayback Machine (7).



- Dudas sobre pueblos originarios -

Otras publicaciones difunden la captura de pantalla de un tuit (8) en el que Áñez se pregunta si las personas que aparecen en una foto con zapatos son "originarios".



El tuit fue realizado el 6 de noviembre, poco antes de su asunción, y borrado posteriormente. De todos modos, quedó registrado en Wayback Machine (9) y también se pudo encontrar por una búsqueda avanzada de Google (10).



- El descargo de Áñez -

"Yo he visto un par de tuits que jamás los he escrito y que ya hicimos la aclaración con 'falsedad'", señaló este viernes Áñez en conferencia de prensa sin precisar a qué publicaciones se refería.



"Uno de los mecanismos de manipulación que usaba el gobierno de Evo Morales es justamente eso de las redes sociales con los famosos 'guerreros digitales' que (...) se ocupaban de estar mirando las redes sociales de políticos como yo que tenemos otro pensamiento, que optamos por vivir en democracia y libertad, y que estamos luchando por ello y falsifican cuentas", señaló.