Exembajadora de EEUU en Ucrania: mi destitución sirvió a “intereses oscuros”

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-La exembajadora de Estados Unidos en Ucrania Marie Yovanovitch _al iniciar la segunda jornada de audiencias públicas de una investigación que podría conducir a un juicio político del presidente Donald Trump_ declaró el viernes que su destitución abrupta sirvió a “intereses oscuros en el mundo” con intenciones peligrosas hacia su país.



Yovanovitch declaró a la Comisión de Inteligencia de la cámara baja sobre una campaña de “calumnias” en su contra por parte del abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, y otras personas. Su expulsión es uno de varios eventos centrales en el esfuerzo por realizarle juicio político al presidente.

“Estos sucesos deberían preocupar a todos los presentes en esta sala”, dijo la diplomática de carrera en su declaración inicial. “Intereses oscuros en todo el mundo han aprendido lo poco que cuesta expulsar a un embajador estadounidense que no les da lo que quieren”.



La hija de inmigrantes que huyeron de la Unión Soviética y la Alemania nazi habló de sus 33 años de carrera, que incluyen tres misiones como embajadora a algunos de los lugares más conflictivos del mundo antes de llegar a Ucrania en 2016. Fue obligada a regresar a Estados Unidos en abril de 2019.



El representante Adam Schiff, presidente demócrata del panel, elogió a Yovanovitch, diciendo que ella fue "demasiado dura con la corrupción para algunos, y su postura de principios le hizo enemigos". Se hizo evidente, agregó, que "el presidente Trump quería que se fuera".



El republicano de mayor jerarquía en la comisión, Devin Nunes, deploró las audiencias como un “espectáculo de todo el día para la TV”.



Nunes dijo que los demócratas se basan en declaraciones de testigos que sólo conocen las acciones de Trump de segunda mano. Insistió en que se debía tomar declaración al denunciante anónimo que alertó a las autoridades sobre la llamada de Trump al presidente ucraniano que puso en marcha el proceso. “Estas audiencias no deberían suceder", dijo.



Yovanovitch y otros funcionarios que ahora declaran en las audiencias públicas trataron de comprender las medidas de Trump, y los demócratas quieren utilizar sus revelaciones para demostrar que la conducta del presidente merece un juicio político, con base en evidencia de que usó su puesto indebidamente para beneficio personal.



Han declarado que el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, dirigía lo que uno de ellos llamó un “canal irregular” por fuera de las relaciones normales entre Estados Unidos y Ucrania. Preguntada durante su declaración a puertas cerradas si alguien en el Departamento de Estado que estuviera al tanto del papel de Giuliani trató de impedirlo, respondió que "me parece que no creían poder hacerlo".



Al comenzar la segunda jornada de audiencias que podrían desembocar en la caída del 45to presidente de Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos endurecen sus mensajes al tratar de ganar a la opinión pública antes de las elecciones generales del año próximo.