Presidente de la CSJ reconoce mora en la Sala Constitucional

Hasta ahora, la Sala Constitucional no ha emitido una comunicación al Congreso Nacional solicitando los antecedentes del caso.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, solicitó dejar trabajar a la Sala Constitucional para resolver los recursos interpuestos contra el Fondo Departamental.



“Entiendo que hay recursos de inconstitucionalidad en ese tópico, dejemos a la Sala Constitucional que despliegue el procedimiento que establece la Ley sobre Justicia Constitucional para que finalmente se dicte una sentencia”, expresó. El alto funcionario admitió que existe una gran mora judicial en la Sala Constitucional.

“Estamos trabajando con los magistrados de la Sala, estamos poniéndonos como objetivo que al menos a junio del otro año podamos decir que todos los amparos están resueltos, ya aproximarnos a ese propósito”, señaló.



La semana pasada, los jueces constitucionales admitieron un recurso interpuesto por el Ministerio Público (MP) contra el Fondo Departamental, asegurando que violenta sus funciones.



Las declaraciones de Argueta se dieron en medio de una feria de la transparencia promovida por la CSJ.



En relación con la despenalización de los delitos contra el honor, Argueta dijo que en la opinión de la CSJ, no es la intención castigar con cárcel a quienes cometan esos ilícitos.



“Desde el punto de vista particular, estamos por la despenalización parcial de los delitos contra el honor en el sentido que deben considerarse ilícitos de carácter penal, pero que no se impongan penas privativas de la libertad”, expresó.

