Solo 1,727 huellas de la iniciativa del nuevo Código Penal coincidieron

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-De las 7,202 huellas dactilares que respaldaron la iniciativa ciudadana que buscaba la no entrada en vigencia del nuevo Código Penal, solo 1,727 estructuras que se forman en las yemas de los dedos de las manos coincidieron con las almacenadas en las bases de datos del Registro Nacional de las Personas (RNP).

Así lo reflejan los resultados de la verificación efectuada por esta entidad al mecanismo presentado por más de una treintena de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y que fueron leídos en la sesión de ayer del Congreso Nacional.

Mientras que 1,272 huellas recibidas no coincidieron y las otras 3,332 no pudieron ser cotejadas por no contar con un mínimo de calidad, conforme al oficio 511-DTI-2019 del RNP.

Concluye el RNP que “en el caso de este proceso, las huellas fueron tomadas sin utilizar tinta ni papel especialmente diseñado para este efecto y sin aplicar una técnica adecuada al momento de la toma o captura.

Debido a lo anterior, la gran mayoría de estas huellas es de mala calidad por lo que no son aptas para una comparación dactilar”. El presidente en funciones del CN, Antonio Rivera, dijo que no procede esta iniciativa ciudadana.