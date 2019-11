SANAA mantiene sin agua a la Villa Universitaria  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Los pobladores de la Residencial Villa Universitaria primera etapa denunciaron que el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) ha incumplido el horario de entrega de agua y está poniendo en riesgo la salud de las personas.



Desde la semana anterior y en lo que va esta, el SANAA no ha hecho el suministro del vital líquido a pesar de que existe un calendario de distribución, que no se ha respetado.



Algunos vecinos se dieron a la tarea de llamar a las autoridades para hacer los reclamos respectivos y prometieron entregar agua, pero solo quedó en promesas.



Primero se dijo que el agua se iba a enviar el martes pasado y no la enviaron, luego dijeron que era este martes y tampoco ocurrió, después dijeron que era este miércoles y los vecinos se quedaron esperando.



“Estos funcionarios son unos irresponsables, pero es muy seguro que en sus casas no falla el agua, deben tener conciencia para atender las necesidades de las personas”, dijo un vecino que volvió a clamar para que el SANAA de el vital líquido.

Las reservas de los vecinos ya se están acabando y eso obliga a comprar agua en cisternas o agua embotellada para atender las necesidades más urgentes como el de preparar los alimentos en especial para los niños escolares.



Los vecinos hicieron un llamado al SANAA y al propio alcalde de la capital para que suministre el agua a los vecinos, que en una cantidad de 300 familias se han visto afectadas.



Los pobladores han aceptado los racionamientos de agua y están implementando medidas de ahorro, pero piden que el SANAA cumpla con los horarios que promete.



Denunciaron que la última vez apenas les mando un suministro de agua por dos horas, tiempo insuficiente para llenar los recipientes y guardar alguna reserva.