Grammy Latinos 2019: Juanes es homenajeado como Persona del Año

LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS.- Posó con su familia, saltó en el escenario y se dejó serenar con su propia música en las voces de otros grandes artistas. Juanes, el rockero y activista colombiano que le ha dado la vuelta al mundo promoviendo un mensaje de paz y cantando en español, fue homenajeado como Persona del Año 2019 de la Academia Latina de la Grabación.



“Es tan grande el sentimiento, es gigante”, dijo Juanes a The Associated Press al llegar al evento el miércoles por la noche en el en el MGM Conference Center de Las Vegas.



“La misma música me ha llevado a tantos lugares, entre ellos también a haber fundado hace 13 años la Fundación Mi Sangre y haberme conectado tanto con la realidad de mi país desde las víctimas, desde las estadísticas, desde la cara de la realidad”, agregó. “Ha sido muy enriquecedor el trabajo de la fundación estos años y el que la Academia reconozca eso es un honor para nosotros”.

Durante la gala, realizada en la víspera de los Latin Grammy, Alejandro Sanz interpretó “Mala gente”, Rosalía “Es por ti”, Jesse & Joy “Me enamora”, Juan Luis Guerra “A Dios le pido” y Ozuna “La camisa negra”, entre los éxitos más grandes del repertorio de Juanes.



Fonseca cantó “Nada valgo sin tu amor”, acompañado por Orianthi; Fito Páez “Fíjate bien”, Mon Laferte “La paga”, Sofia Carson “Yerbatero” y Sebastián Yatra “Volverte a ver”. Alessia Cara interpretó "Querer mejor", su dueto con Juanes nominado a grabación y canción del año.



La historia de Juanes en los Latin Grammy comenzó en 2001 con tres premios que incluyeron mejor nuevo artista en un evento agridulce, pues los recibió en una conferencia de prensa no televisada tras cancelarse la gala debido a los ataques terroristas del 11 de septiembre. Veinte gramófonos después, además de dos Grammy anglo, la academia lo reconoció por su arte creativo, sus esfuerzos humanitarios, su apoyo a artistas emergentes y sus contribuciones filantrópicas a través de la Fundación Mi Sangre y como cofundador de Paz Sin Fronteras.



El cantautor de éxitos que también incluyen “La plata”, “Para tu amor”, “Fotografía” y “Bonita” debutó como solista con el disco “Fíjate bien” en el 2000, el mismo año que nacieron los Latin Grammy. El miércoles por la noche llegó sonriente con su esposa, Karen Martínez, y sus hijos Luna, Paloma y Dante.



El jueves por la noche, durante la ceremonia de los Latin Grammy, interpretará un popurrí de sus canciones y recibirá su trofeo.



La gala se transmitirá en vivo por Univisión a partir de las 8:00 pm hora del este (0100 GMT del viernes).



Entre los artistas que han sido nombrados Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación se encuentran Marc Anthony, Maná, Miguel Bosé, Roberto Carlos, Plácido Domingo, Emilio Estefan, Gloria Estefan, Vicente Fernández, Juan Gabriel, Gilberto Gil, Juan Luis Guerra, Julio Iglesias, José José, Ricky Martin, Carlos Santana, Alejandro Sanz, Joan Manuel Serrat, Shakira y Caetano Veloso.



Las ganancias netas del concierto del miércoles serán destinadas a la Fundación Cultural Latin Grammy, cuya misión es promover los aportes de la música latina y sus creadores a la cultura mundial, así como para proteger su rico legado y herencia musical. Una porción también iría a la Fundación Mi Sangre.