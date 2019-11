Shakira revela sus problemas con Piqué: "Estaba amargada, vio lo peor de mí"

BARCELONA, ESPAÑA.- La cantante Shakira hizo íntimas revelaciones sobre su vida en pareja con el futbolista Gerard Piqué en las que aseguró que su marido vio la peor parte de ella cuando casi pierde la voz mientras realizaba una gira mundial.



Durante una entrevista para The Guardian, la colombiana confesó que quedarse casi sin cantar de por vida fue la peor experiencia en su vida. "No ha sido una experiencia positiva porque me convertí en una persona muy pesimista. Estaba amargada y era imposible estar cerca de mí. Gerard vio lo peor de mí".



Agregó: “Siempre supe que habría cosas en mi vida que se irían, como la belleza, la juventud, todas esas cosas. Pero nunca pensé que mi voz me dejaría, porque es tan inherente a mi naturaleza. Era mi identidad. Así que cuando no pude cantar, fue insoportable. Hubo ocasiones en las que no podía salir de mi cama, estaba tan deprimida”.

La intérprete de "Ojos así" aseguró que esta situación desencadenó fuertes peleas con el defensa del Barcelona, algo que no ocurría a menudo. "Siempre estaba enfadadísima, y él necesitaba que hablara. Gerard Piqué me ha visto tantas veces salir llorando porque pensaba que no podría volver a mi carrera. Me decía que no quería un futuro con una mujer amargada, que todos estaban haciendo música por ahí mientras yo estaba encerrada en casa con los niños. 'Sal de ahí y ponte a trabajar'".



Relató que para poder curar su voz, y no someterse a una cirugía, debía permanecer muchas horas sin hablar, situación que fue frustrante porque no podía comunicarse con sus hijos, que en ese entonces tenían 4 y 2 años. "Me tenía que comunicar a base de señales y nadie podía entenderme".

Contó que su hijo menor, Sasha, le decía que le rezaba al Niño Jesús y a la virgencita para que su madre volviera a hablar.



Shakira se encuentra promocionando la película "El Dorado World Tour" y para febrero de 2020 se presentará en el Super Bowl junto a Jennifer López.