Delantero español David Villa se retirará del fútbol en Japón 

KOBE, JAPÓN.- El delantero David Villa anunció que se retirará del fútbol profesional en el Vissel Kobe. El club japonés será el último de la carrera deportiva del máximo goleador de la selección española.



David Villa, de 37 años y que llegó a Kobe el pasado diciembre, dijo que tiene previsto retirarse en enero, cuando finaliza la temporada.



"Prefiero dejar el fútbol antes que el fútbol me deje a mí", dijo el goleador en una conferencia de prensa en español. “Llevo años pensando esto porque, cuando empiezas a pasar de los 33, los 34, los 35, puede llegar ese momento en cualquier partido, en cualquier entrenamiento, en base a una lesión”.



Villa anotó 59 goles en 98 internacionalidades con España entre 2004 y 2017, cinco de ellos en Sudáfrica de 2010, cuando el país ganó su primer Mundial. El ariete asturiano contribuyó a la victoria de España en la Eurocopa de 2008 con otros cuatro tantos.

Villa inició su carrera deportiva en Sporting de Gijón, en el norte de España, antes de fichar por Valencia, Barcelona y Atlético de Madrid. Al final de su etapa en la Liga española, se marchó al New York City FC, donde jugó cuatro temporadas en las que marcó 80 goles en 124 juegos de la MLS.



"Es una decisión muy meditada”, señaló. "He hablado con la gente que me quiere, con mi familia, con la gente que ha estado a mi lado durante toda mi carrera”.



Villa repitió varias veces que su decisión no era impulsiva. Esta temporada marcó 12 goles para Kobe, una cifra decente para un club en problemas. Pero dijo que sabía que su retirada estaba cerca.



El goleador mencionó además su interés por convertirse en inversionista en un nuevo club de Nueva York, el Queensboro FC, que debutará en la segunda división de Estados Unidos en 2021.



"Queens siempre nos ofreció amor a mí y a mi familia mientras estuvimos en Nueva York”, escribió en Twitter, añadiendo que era “un sueño construir” un nuevo equipo profesional.