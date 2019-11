Los Latin Grammy celebran 20 años de momentos memorables

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-En septiembre de 2000 la Academia Latina de la Grabación lanzó la primera edición de los premios Latin Grammy para honrar a artistas, productores y personalidades sobresalientes de la industria musical en español y portugués.



Aquella primera vez, los premios se entregaron en el Staples Center de Los Ángeles, y se pasearon por Miami, Nueva York y Houston antes de establecerse desde el 2009 en Las Vegas.

Los puertorriqueños René Pérez “Residente” y Eduardo Cabra “Visitante” son los artistas que más gramófonos latinos han ganado: 24 cada uno, incluyendo los 22 que recibieron como parte del dúo Calle 13. Mientras que el rockero colombiano Juanes, Persona del Año 2019, ha ganado 23.



El primero en ser homenajeado como Persona del Año fue Emilio Estefan, en el 2000, y desde entonces han recibido esa distinción Julio Iglesias, Vicente Fernández, Gilberto Gil, José José, Ricky Martin, Juan Luis Guerra, Caetano Veloso, Miguel Bosé y Maná, entre otros.

La ceremonia comenzó a televisarse en directo en inglés _ “Se habla español”, ¿recuerdan? _ por la cadena CBS, hasta que cinco años después cambió de idioma y pasó a Univision. Pero siempre, no importa dónde o en qué lengua, ha estado llena de momentos memorables.

A continuación una mirada a algunos de los más destacados.



13 DE SEPTIEMBRE DE 2000:

Celia Cruz, Ricky Martin y Gloria Estefan inauguran la primera entrega de los Latin Grammy con un homenaje al recientemente fallecido Tito Puente.

Juan Luis Guerra recibe el primer Latin Grammy de la historia, a mejor interpretación de merengue por “Ni es lo mismo ni es igual”.



AGOSTO DE 2001:

A tres semanas de la segunda entrega de los Latin Grammy, la Academia Latina de la Grabación decide volver a realizar la premiación en Los Ángeles en lugar de Miami, donde estaba planeada, debido a protestas de exiliados y activistas cubanos que se oponen a la participación de artistas de la isla. Entre los nominados estaban Isaac Delgado y Omara Portuondo.

11 DE SEPTIEMBRE DE 2001:

Los ataques terroristas contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono en Washington, así como el derribo de un avión en Pensilvania, tienen lugar la mañana de la prevista ceremonia. Los Latin Grammy se cancelan, pero pese a la conmoción “actos hermosos surgieron de esto”, recuerda Gabriel Abaroa Jr., presidente de la Academia.



Menciona, entre otros, que Antonio Banderas y Melanie Griffith abrieron esa noche las puertas de su casa de Los Ángeles para recibir a los artistas que habían viajado al sur de California para la premiación.

30 DE OCTUBRE DE 2001:

Los ganadores de los Latin Grammy se anuncian en una conferencia de prensa no televisada tras la cancelación de la gala debido a los atentados. Muchos _ incluido Juanes, que fue nombrado mejor nuevo artista ese año _ lo recuerdan como un momento agridulce.



3 DE SEPTIEMBRE DE 2003:

Los Latin Grammy se entregan por primera vez en Miami y Juanes recibe los cinco galardones a los que aspiraba luciendo una camiseta negra en la que dice “Se habla español”, una crítica implícita al hecho de que la gala se realiza en inglés. Algunos ganadores, como Olga Tañón, se disculpan por no hablar en inglés.



Esa misma noche se realiza un homenaje a Celia Cruz, quien falleció dos meses antes. Marc Anthony, India, Gloria Estafan, Arturo Sandoval y Willie Colón, entre otros, honran a la guarachera de Cuba cantando “La negra tiene tumbao”, “La vida es un carnaval” y otros de sus éxitos. Nueve artistas cubanos, entre ellos el pianista Chucho Valdés y el popular grupo Los Van Van, estaban nominados, pero ninguno viaja porque no recibe sus visas a tiempo.



3 DE NOVIEMBRE DE 2005:

Por primera vez los Latin Grammy se transmiten en español, y en una cadena hispana, al pasar de CBS a Univision.

Marco Antonio Solís interpreta “Más que tu amigo” rodeado de marionetas de seis metros de altura. Fue un número “inolvidable”, recuerda Abaroa, “¡mientras los productores sufrían por la posibilidad de que las marionetas dañaran los reflectores y el equipo de sonido!”.



5 DE NOVIEMBRE DE 2009:

Juan Gabriel, que tenía una actuación prevista de siete minutos, termina cantando 37 para “el placer” de unos y “la agonía” de otros, rememora Abaroa. Detrás del escenario, contó, Daniela Mercury esperaba para salir a escena “sufriendo el frío” del otoño de Las Vegas.



17 DE NOVIEMBRE DE 2016:

Marc Anthony y Jennifer López, quienes estuvieron casados y son padres de mellizos, interpretan juntos el clásico de Pimpinela “Olvídame y pega la vuelta” y a pedido del público se besan en los labios. La entonces esposa de Anthony, Shannon de Lima, los mira desde la audiencia.



Esa misma noche el difunto Juan Gabriel gana el primer Latin Grammy de su extensa carrera. Sin embargo, el presentador del premio, el cantante de Dvicio Andrés Ceballos, parece desconocer que el artista mexicano ha muerto y después de proclamarlo ganador dice que no está presente y que la Academia Latina de la Grabación se encargará de hacerle llegar el premio. Juan Gabriel había fallecido tres meses antes, a los 66 años. En 2009 la Academia lo reconoció como Persona del Año.



16 DE NOVIEMBRE DE 2017:

Alejandro Sanz, Persona del Año 2017, canta acompañado por un grupo de “dreamers”, como se les conoce a los jóvenes inmigrantes traídos ilegalmente por sus familias a Estados Unidos cuando eran niños.



14 DE NOVIEMBRE DE 2018:

La banda mexicana Maná se convierte en la primera agrupación honrada como Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación por sus logros creativos y esfuerzos filantrópicos.