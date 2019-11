Disney+ presenta problemas técnicos en su lanzamiento 

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Del ratón Mickey a Star Wars y Marvel: Disney+ abrió este martes su vasta videoteca con el lanzamiento de su nueva plataforma de streaming, que no obstante presentó fallas técnicas que impidieron a muchos ansiosos clientes acceder al sistema por primera vez.



Disney+ es una gran apuesta del gigante de Hollywood, que entra ahora a la guerra del streaming, en choque directo con Netflix y Amazon Prime.



La plataforma entró en línea en la madrugada en Estados Unidos y Canadá, abriendo la posibilidad de ver miles de películas y series -de Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm y National Geographic- en televisores, tabletas y celulares.

El jefe de Disney, Bob Iger, calificó el lanzamiento como un "momento histórico de la compañía, marcando una nueva etapa de innovación y creatividad".



Pero después de varias denuncias en redes sociales de usuarios que no podían acceder al sistema, la compañía reconoció que hubo problemas técnicos debido a la alta demanda.



"La demanda de los consumidores de Disney+ ha superado nuestras altas expectativas", dijo la compañía en un comunicado. "Estamos satisfechos con esta increíble respuesta y estamos trabajando para resolver rápidamente los problema de los usuarios. Apreciamos su paciencia".



El servicio de monitoreo web en tiempo real Downdetector reportó al menos 8.000 problemas para acceder a Disney+ a las 2:00 pm.

Docenas de usuarios de Twitter enviaron mensajes reportando las fallas, algunos usando imágenes de la película de Disney "Wifi Ralph". Otros se quejaron de los largos tiempos de espera para ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica.



Los entusiastas fanáticos se quedaron hasta altas horas de la madrugada para ver primeros "The Mandalorian", la nueva serie de televisión de "Guerra de las Galaxias" en acción real, y parte del puñado de lanzamientos exclusivos para Disney+.



Los Angeles Times calificó el primer episodio como "seguro (poco arriesgado) pero entretenido", destacando los "impresionantes efectos especiales y tiroteos alienígenas" pero "corto en la historia".



Vanity Fair elogió también las secuencias de acción pero encontró que el programa "carecía del doloroso elemento humano del universo de 'Guerra de las Galaxias'".



Cada viernes salen nuevos episodios.

"Los admiramos"

Disney, uno de los grandes estudios tradicionales de Hollywood, venía hasta ahora embolsándose miles de millones de dólares con la venta de derechos de transmisión para sus producciones en plataformas como Netflix y Amazon.



Con Disney+, el conglomerado renuncia a un estimado de 5.000 millones de dólares provenientes de esos acuerdos y en su lugar cobrará directamente a los usuarios para acceder a su archivo de televisión y cine.



Su tarifa es mucho menor a la de sus rivales: tiene un precio mensual de 6,99 dólares, o 12,99 si adquiere un paquete con Hulu y su servicio deportivo ESPN+.



Disney+ saldrá en Australia y Nueva Zelanda la próxima semana, y en la mayor parte de Europa occidental en marzo. La compañía espera tener entre 60 y 90 millones de suscriptores para 2024.



El jefe de Netflix, Reed Hastings, ha dicho que su compañía da la bienvenida a la competencia.



"No digo que nos preocupemos por ellos, los admiramos", dijo en la conferencia Dealbook en Nueva York la semana pasada. "Me suscribiré, tienen grandes programas".



Mientras que algunos de sus acuerdos de derechos anteriores aún no han expirado -como por ejemplo "Star Wars: Los últimos Jedi", que solo se puede ver por Netflix en Estados Unidos por ahora-, Disney+ será el "hogar exclusivo de streaming para películas estrenadas por The Walt Disney Studios en 2019 y más allá", dijo la compañía.



La empresa matriz de Warner Bros, AT&T, sigue una estrategia similar con su lanzamiento en mayo de "HBO Max", mientras que la empresa matriz de Universal Pictures, Comcast, también tiene previsto presentar "Peacock" el próximo año.



"Obviamente habrá muchos actores" en el mercado del streaming, dijo Clark Spencer, presidente de Walt Disney Animation Studios. "Pero creo que nosotros, que tenemos esa grandiosa videoteca y el talento para contar historias, será lo que nos diferenciará", dijo a AFP en el reciente estreno mundial de "Frozen II" en Los Ángeles.