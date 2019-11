¿Por qué Kim Kardashian se dejará de vestir sexy?

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Desde que Kaney West anunció que se convertía al cristianismo la vida de su esposa, Kim Kardashian, cambió radicalmente; tanto que él le pidió que se deshiciera de sus prendas más "sexys y provocativas".

El propio Kanye West habló de la polémica decisión en el reality Keepin’ Up With The Kardashians.

“Siento que acabo de completar una transición en la que he pasado de ser un rapero que mira a todas las mujeres a ser un hombre que mira a su mujer y se pregunta por qué necesita ella ir enseñando su cuerpo de esa manera a todo el mundo”, expresó el rapero.

Y añadió: "Antes no me daba cuenta de lo mucho que eso afectaba a mi alma y a mi espíritu como hombre casado y como padre de cuatro hijos. Para mí, el corsé es ropa interior. ¿Para quién es sexy una prenda así?".

VEA: Los 10 vestidos más polémicos de Kim Kardashian

La reflexión de Kanye no le gustó para nada a Kim Kardashian, quien aseguró que no necesita "energía negativa" a su alrededor "porque no te gusta ( a su esposo) que lleve vestidos tan ajustados".

Después de la pelea que fue transmitida en el programa, Kim volvió a referirse al tema, pero esta vez con una voz más pasiva.

“Él es mi marido y quiero honrarlo a él, así como tener en cuenta sus sentimientos y este cambio vital que está atravesando. Sobre todo es por los niños. Se hacen mayores y él es muy consciente de todo lo que tenemos en casa. Nos deshicimos de la televisión en el cuarto de los niños y sacamos todo el maquillaje de la habitación de North", manifestó a The Real.

ADEMÁS: Así ha sido el cambio físico de Kim Kardashian